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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۰۵

مقدم در گفتگو با مهر:

اصلاح‌طلبان جایگزینی برای آیت‌الله توسلی در انتخابات خبرگان ندارند

اصلاح‌طلبان جایگزینی برای آیت‌الله توسلی در انتخابات خبرگان ندارند

یک عضو ارشد مجمع روحانیون گفت: اصلاح طلبان کاندیدای دیگری به جای مرحوم آیت الله توسلی برای حضور در حوزه انتخابیه تهران ندارند.

حجت الاسلام محمد مقدم عضو مجمع روحانیون مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کاندیدای اصلاح طلبان در حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان نیز اظهار داشت: به نظر می رسد، آیت الله سید محسن موسوی تبریزی کاندیدای مورد نظر اصلاح طلبان در این حوزه انتخابیه ردصلاحیت شده است.

وی با اشاره به انتخابات مجلس هشتم نیز گفت: تصمیم گیری درباره وضعیت کاندیداهای اصلاح طلبان در انتخابات 24 اسفند به علت مشخص نبودن صلاحیت برخی از کاندیداها و بررسی صلاحیت آنان در شورای نگهبان ، به روزهای پایانی رسیدگی به شکایات موکول شده است.

مقدم در عین حال تاکید کرد: اصلاح طلبان در حوزه هایی که کاندیدا داشته باشند، در انتخابات مجلس هشتم شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 640924

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