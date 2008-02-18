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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

نقد "وقتی شبیه عجیب" در حسینیه ارشاد

کتاب شعر "وقتی شبیه عجیب" سروده علیرضا بهنام اول اسفند ماه با حضور شاعر و منتقدان ادبی بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از ساعت 16 تا 18 با حضور سهیل غافل زاده - منتقد - نقد می شود. مجری برنامه رسول آبادیان خواهد بود.

"وقتی شبیه عجیب" مجموعه سه کتاب به نامهای "شب اسرافیل"، "وقتی شبیه عجیب" و "شبیه فراموشی" است که امسال توسط نشر ثالث در 61 صفحه به چاپ رسید.

از علیرضا بهنام تاکنون چند کتاب در زمینه شعر و ترجمه منتشر شده است: عقربه های دور گردباد (مجموعه شعر)، نیمه من است که می سوزد (مجموعه شعر)، کلاه کافکا ( ترجمه شعرهای ریچارد برایتگان)، بام شکسته دنیا (ترجمه شعر شاعران مختلف) و ماه شایعه می سازد (شعرهای کوتاه همراه با برگه دان آلمانی)

بهنام داوری برخی جوایز ادبی مانند جایزه ادبی والس و جایزه صلح و دوستی را در کارنامه دارد.

کد مطلب 640925

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