تزریق غیرایمن برای کارکنان مراکز درمانی خطرساز است

دکتر مینو محرز با تاکید بر استفاده از سرنگ یکبار مصرف در مراکز درمانی و بهداشتی کشور، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشکلی به لحاظ آلودگی وسایل تزریق نداریم.

وی با اشاره به تماس دست با خون، تصریح کرد: آنچه که نباید از آن غافل شویم، خطری است که سلامت افراد تزریق کننده را تهدید می کند.

رئیس انجمن علمی بیماریهای عفونی، توجه به رعایت مسائل بهداشتی به ویژه در تزریق های وریدی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بر اساس توصیه های بهداشتی، افراد در هنگام تزریق می بایست از ماسک، عینک و دستکش استفاده کنند.

محرز، با اظهار تاسف از نگرش منفی که در این زمینه وجود دارد، افزود: نبود امکانات نیز باعث شده که پرسنل و کارکنان در استفاده از این وسایل بی توجه باشند.

وی بروز چنین وضعیتی را برای این افراد خطرساز دانست و گفت: تزریق به این شکل به خصوص در آزمایشگاهها که خونگیری انجام می شود و به طور کلی در درمانگاهها و بیمارستانها، سلامت پرسنل و کارکنان را تهدید می کند.