210 هزار هکتار از اراضی استان مرکزی به کشت گندم اختصاص یافت

نادر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این میزان، 70 هزار هکتار به کشت گندم آبی و 140 هزار هکتار به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه کشت گندم آبی و دیم به ترتیب به 300 و 190 هزار تن می رسد خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در سال زراعی آینده بیش از 490 هزار تن گندم در استان تولید خواهد شد که نسبت به سال قبل از آن 27 هزار تن افزایش خواهد داشت.

وی همچنین از اختصاص پنج هزار هکتار از اراضی استان به کشت کلزا خبر داد و یادآور شد: از این میزان سطح زیر کشت شش هزار تن کلزا برداشت می شود که با افزایش 900 تنی نسبت به سال گذشته روبرو خواهد بود.

ابراهیمی ادامه داد: سطح زیر کشت جو آبی در استان نیز 42 هزار هکتار است که پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت، 147 هزار تن جو برداشت شود که این رقم نسبت به سال قبل بیش از 12 هزار تن افزایش خواهد داشت.