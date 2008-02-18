یک برگزیده و دو تقدیری دومین جایزه شعر خبرنگاران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه هیئت داوران دومین دوره جایزه شعر خبرنگاران به این شرح است: «جایزه شعر خبرنگاران» توسط جمعی از منتقدان و شاعران خبرنگار با هدف تأسیس جایزه ای خصوصی و فارغ از شائبه های گروهی و محفلی و نیز ارج نهادن به تجربه های اصیل شاعرانه، سال گذشته بنیان گذاشته شد.

در دومین دوره جایزه شعر خبرنگاران، شاعران پیشکسوت و جوان در میان نامزدهای نهایی حضور چشمگیری داشتند. بررسی هیئت داوران حاکی از آن است که علاوه بر تنوع تجربه ها و تئوری های شعر، لحظه های ناب شاعرانه بخصوص در آثار جوانان نوید ظهور نسلی غنی با چشم اندازهایی وسیع تر و همه جانبه تر را به شعر ایران می دهد.

با توجه به این نکته امکان معرفی شاعر و اثر برگزیده توسط هیئت داوران دشوار به نظر می رسید. با این حال و همان گونه که معرفی نامزدهای دومین دوره جایزه شعر خبرنگاران نشان داد، از هر دو نسل کتابهای شایسته و برجسته‌ای می توان معرفی کرد. بدین ترتیب هیئت داوران دومین دوره جایزه شعر خبرنگاران - متشکل از محمدهاشم اکبریانی، علیرضا بهرامی، سپیده جدیری، علیرضا بهنام و زهیر توکلی - از میان نزدیک به 70 اثر رسیده به دبیرخانه 11 اثر را به‌عنوان نامزدهای مرحله نهایی خود انتخاب و از آن میان دو اثر را به عنوان آثار تقدیری و یک اثر را به‌عنوان برگزیده‌ دومین دوره‌ جایزه‌ شعر خبرنگاران به شرح زیر معرفی می‌کند:

کتابهای تقدیری عبارت اند از: مجموعه‌های شعر "تو - کجاست؟" از م. مؤید (حسین مهدوی) و "ساعت 10 صبح بود" از احمدرضا احمدی. کتاب برگزیده دومین دوره جایزه شعر خبرنگاران نیز عبارت است از: مجموعه‌ شعر "شاید گناه از عینک من باشد" از علیرضا طبایی.

همچنین هیئت داوران از زنده یاد عمران صلاحی که از وی در سال 1385 کتاب "آن سوی نقطه چینها..." منتشر شد به پاس تلاش ارزشمند او در گسترش شعر تجلیل می‌کند.

هیئت داوران دومین دوره جایزه شعر خبرنگاران امیدوار است با فراهم شدن شرایطی مناسب، امکان چاپ و انتشار آثار بیشتری از شاعران فراهم شود. این هیئت همچنین بر تأثیر فضای باز فرهنگی در کشف، رشد و معرفی خلاقیتهای اصیل ادبی و هنری تأکید می ورزد.

دبیرخانه دومین جایزه شعر خبرنگاران از مدیر نشر "امرود" - پونه ندایی - به خاطر حمایت مالی جایزه تشکر کرد.