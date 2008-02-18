محمدرضا نهاوندی ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان بر لزوم وجود صنایع تبدیلی و بسته بندی در زمینه محصولات کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به پتانسیلهای مطلوب استان در زمینه تولید محصولات کشاورزی و باغی، می توان با ایجاد صنایع تبدیلی به نقطه مطلوبی از توسعه در بخش کشاورزی رسید.

وی ادامه داد: زنجان از موقعیت استراتژیک ویژه ‌ای برخوردار است و تنها استانی است که با هفت استان دیگر همسایه است و با اکثر مراکز استانها کمتر از 300 کیلومتر فاصله دارد، که این مسئله می‌تواند کمک موثری در زمینه کشاورزی و صنعت به شمار رود.

نهاوندی پور افزود: با فعالیت شرکت تعاونی فراگیر جوانان، گامهای موثری در زمینه توسعه و اشتغالزایی در جهت تولید در واحدهای بزرگ کشاورزی در سطح استان به وجود می‌ آید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه حوزه کشاورزی، جایگاه تخصصی ویژه ‌ای دارد، بیان داشت: افرادی که بتوانند با اطلاعات و دانش کافی در این بخش به تولید بپردازند به طور قطع موفق خواهند بود.