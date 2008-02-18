تاکید اولمرت بر ادامه ترور فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز بار دیگر با تکرار تهدیدهای خود بر ضد مبارزان فلسطینی و توصیف گروههای مقاومت بر ضد اشغالگری به تروریستی اظهار داشت : اسرائیل به شدت هرگونه حملاتی بر ضد خود را پاسخ می دهد.

اولمرت درباره مذاکرات هیئتهای فلسطینی و اسرائیلی نیز گفت که (تشیکلات خودگردان)فلسطین و اسرائیل به توافقنامه صلح در سال 2008 دست نخواهند یافت، اما وی امیدوار است توافقاتی درباره مقدمات و اصول توافقنامه صلح حاصل شود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با بیان اینکه قدس آخرین موضوع مورد مذاکره با هیئت فلسطینی خواهد بود، گفت: من با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین توافق کرده ام که قضیه قدس آخرین موضوعی باشد که در مذاکرات هیئتهای فلسطینی و اسرائیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این درحالی است که اولمرت در کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس متعهد شده بود که در هیئتهای مذاکره کننده فلسطینی و اسرائیلی تمامی قضایای مناقشه صلح از جمله ترسیم مرزهای نهایی، آبها، شهرکها و قدس بررسی شود.

این اقدام اولمرت در راستای جلوگیری از اجرای تهدیدات حزب راستگرای افراطی شاس(یکی از احزاب اسرائیل) مبنی بر خروج از ائتلاف در صورت آغاز مذاکره با طرف فلسطینی در مورد قدس، صورت گرفته است.