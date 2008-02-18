به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست رونمایی کتاب "فرهنگ جامع حقوقی" دکتر حمید وارسته دانش آموخته دانشگاه هاروارد و مؤلف کتاب درباره تألیف فرهنگ جامع حقوقی سخنرانی خواهد کرد.

دکتر محمد ساکت، دکترای حقوق و استاد دانشگاه نیز دیگر سخنران این نشست است که درباره فرهنگ نویسی در حوزه حقوق سخن خواهد گفت.

فرهنگ جامع حقوقی مجموعه ای از لغات، کلمات و اصطلاحات حقوقی است که براساس حقوق اسلامی از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است.

این فرهنگنامه با هدف رفع نقص و کاستی‌هایی تدوین یافته که در تنظیم لوایح حقوقی بین الملل همواره وجود داشته است و مؤلف در طول سالها خدمت خود در دفتر خدمات حقوقی بین المللی در مرکز تهران، لاهه و واشنگتن از نزدیک شاهد آن بوده است.

مراسم رونمایی کتاب فرهنگ جامع حقوقی فردا سه شنبه 30 بهمن ماه در سالن اجتماعات مؤسسه انتشارات امیرکبیر واقع در خیابان جمهوری، تقاطع سعدی، چهار راه استقلال ( مخبرالدوله) ضلع جنوب شرقی، دفتر مرکزی مؤسسه انتشارات امیرکبیر برگزار خواهد شد.