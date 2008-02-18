حضور حداکثری مردم در انتخابات نقش مهمی در مقبولیت و مشروعیت نظام دارد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سیدکاظم اشکوری ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: مقبولیت و مشروعیت در حکومت اسلامی یک اصل است و بدون رای مردم تشکیل حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.

وی عنوان کرد: اعتقاد به دین اسلام و ارزشهای دینی و مشارکت عمومی مردم موجب پایداری، اقتدار، تداوم و استمرا نظام اسلامی است.

اشکوری با بیان اینکه دشمنان در هر حضوری عقب نشینی کرده اند، افزود: با حضور مردم به طور یقین تاکنون همه توطئه های دشمنان خنثی شده و تداوم و پیروزی انقلاب نیز مرهون حمایتهای همه جانبه مردم در صحنه های مختلف است.

وی همچنین در خصوص وضعیت انتخابات در گیلان عنوان کرد: در دوره هشتم مجلس در استان گیلان 292 نفربه عنوان کاندیدای انتخابات ثبت نام کرده بودند که 55 درصد معادل 110 نفر آنان تائید صلاحیت شدند.

اشکوری خاطرنشان کرد: شورای نظارت استان از مجموع 292 نفربه عنوان دواطلب انتخابات مجلس هشتم در عمل به 92 نفر به دلایلی همچون انصراف، عدم احراز و نداشتن مدرک مورد نیازتحصیلی رای نداده است.

این مسئول ادامه داد: ملاک بررسی پرونده های کاندیداها قانون است و اصولا مصلحت اندیشی در کار نیست.

حجت الاسلام اشکوری خاطرنشان کرد: حدود 15 هزار نیروی آموزش دیده نظارتی برای برگزاری انتخابات در گیلان آماده اند و از طرفی دو هزار و 287 صندوق رای ثابت و سیار نیز پیش بینی شده است.