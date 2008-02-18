بخشنامه بودجه سال 1387 دهیاریهای کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز دولتخواه اظهار داشت: بخشنامه بودجه سال1387 دهیاریهای کشوربا توجه به سیاستها و راهبردهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و در چارچوب سیاستها و خط مشی های حاکم بر قانون برنامه چهارم توسعه و بخشنامه های بودجه سنواتی کل کشور تهیه شده است .

وی اتمام طرحهای نیمه تمام داری توجیه اقتصادی، فنی و زیست محیطی طرحها و اخذ نظر از دستگاههای اجرائی ذیربط، اجرای طرحهای بهداشتی و زیست محیطی نظیر تفکیک، جمع آوری و دفع پسماندها در روستاها، اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیر مترقبه به ویژه مقاوم سازی ساختمان های عمومی و کمک به ساخت پایگاههای آتش نشانی روستائی ، را از اولویتهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برشمرد که در بخشنامه بودجه سال 1387 دهیاریها مورد تاکید قرار گرفته است .

وی به حفظ منابع طبیعی ، محیط زیست روستا و ایجاد بوستانها و فضاهای چند منظوره روستائی، ساماندهی گورستانها و تاسیسات و تجهیزات مربوطه، حفظ و بهره برداری از آثار تاریخی و فرهنگی و نیز ظرفیتهای طبیعی روستا در جهت توسعه گردشگری ، کمک به اجرای طرحهای اجتماعی ، فرهنگی و هنری برگزیده نظیر کمک به تاسیس کتابخانه و زمین ورزشی اشاره کرد که در بخشنامه بودجه سال 1387 دهیاریها مورد تاکید قرار گرفته است .

دولتخواه همچنین سایر اولویتهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را که در تنظیم بخشنامه بودجه سال 1387 دهیاریها مورد توجه قرار گرفته ؛ تاکید بر مشارکت مردم روستا در ارائه پیشنهاد های عمرانی و خدماتی و نیز حمایتهای همه جانبه آنها در اجرای طرحهای مذکور ، حمایت از طرحهای اشتغالزا و زود بازده با اولویت صنایع مرتبط با فعالیتهای روستائی ، تجهیز دهیاریها به ماشین آلات خدماتی و عمرانی ، کمک به دهیاریهای دارای شرایط ویژه نظیر مناطق مرزی و برنامه ریزی به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان دهیاریها عنوان کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: دستور العمل بودجه دهیاریها با بهره گیری از تجارب سالهای گذشته تنظیم و در قالب بودجه برنامه ای در نظر گرفته شده و دهیاریها موظفند با شناسائی و پیش بینی منابع در آمد، هزینه ها را به تفکیک خدمات ادرای و عمرانی در سقف منابع درآمدی تنظیم و اجرا نمایند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در زمینه برخی توصیه های بودجه ای و ضوابط مالی این بخشنامه، افزود: اساس و مبنای ضوابط مالی بودجه دهیاریها به موجب قانون و آئین نامه مالی دهیاریها و مقررات استخدامی و سایر بخشنامه ها و دستور العملهای مورد عمل دهیاری ها تعیین می شود ولی برخی ضوابط خاص که رعایت آنها در بودجه سال 87 ضرورت می یابد، در این بخشنامه درج شده که از آن جمله می توان به پیش بینی درآمد سال آتی از محل وجوه متمرکز به میزان 80 درصد اعتبارات سال 1386، تعیین بودجه شورا حداکثر معادل چهار درصد هزینه های جاری بودجه ، برآورد میزان حداقل حقوق نیروهای تمام وقت به میزان دو میلیون ریال( تا تعیین رقم قطعی) و افزایش قیمت پایه اموال منقول دهیاریها اشاره نمود.

دولتخواه افزود : در سال 1387 نسبتهای بودجه جاری و عمرانی مقرر برای عواید متمرکز از محل عوارض سوخت و حقوق گمرکی به ترتیب از 10 و 90 درصد به 25 و 75 درصد تغییر یافته است.