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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۷

دبیر فدراسیون والیبال فردا عازم قزاقستان می شود

سعید درخشنده فردا به منظور بازدید از تجهیزات و امکانات قزاقستان برای میزبانی رقابت های جام باشگاه های آسیا به آلماتی سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های قهرمانی باشگاه های آسیا در سال 2008 به میزبانی شهر "آلماتی" در کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.

سعید درخشنده دبیر فدراسیون والیبال کشورمان و عضو کمیته مسابقات کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) به نمایندگی از این کنفدراسیون فردا راهی قزاقستان می شود تا امکانات آلماتی را برای برگزاری این دوره از رقابت ها بررسی و نتیجه آن را به مسئولان AVC  گزارش دهد.

مسابقات والیبال قهرمانی جام باشگاه های آسیا در سال 2008 از 26 تیرماه آغاز شده و تا سوم مرداد ماه ادامه خواهد داشت. پیش از این قرار بود این مسابقات در کشور عربستان برگزار شود.  سعید درخشنده شنبه هفته آینده به کشور باز می گردد.

کد مطلب 640938

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