انتخابات در تمام مناطق سیستان وبلوچستان رایانه ای برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حسن محمدزاده فراهانی، ظهر امروز در نشستی خبری در خصوص پیش بینی درصد مشارکت مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس اظهار داشت: بر اساس نظرسنجی های انجام شده در سطح استان، مردم در این انتخابات مشارکت خوبی خواهند داشت و با توجه به تایید صلاحیت های جدید صورت گرفته این مشارکت باشکوه تر خواهد شد.

وی افزود: دستگاه های تبلیغاتی و رسانه ای باید فضای لازم را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم آورند.

محمدزاده فراهانی همچنین درباره امنیت انتخابات مجلس در استان سیستان و بلوچستان بیان داشت: تاکنون مشکل امنیتی خاصی مشاهده نشده است و با تمهیدات صورت گرفته مشکلی در این انتخابات نخواهیم داشت.

رئیس ستاد انتخابات استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات در روستاهای استان به صورت رایانه ای خاطرنشان کرد: در روستاهایی که دسترسی به اینترنت وجود دارد، انتخابات به صورت آنلاین و در روستاهایی که این امکان وجود ندارد به صورت افلاین برگزار می شود اما تلاش می شود در تمام روستاها انتخابات به صورت آنلاین برگزار شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص تخلفات صورت گرفته توسط بعضی از نامزدهای تایید صلاحیت شده در برخی شهرستانهای استان مانند تبلیغات زودهنگام یادآور شد: تاکنون سه مورد شکایت از فرمانداری ها به این ستاد ارجاع شده که در دادگاه های ویژه تخلفات انتخاباتی پیگیری شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان همچنین عنوان کرد: ادارات کل مخابرات و آموزش فنی وحرفه ای استان همکاری خوبی را برای مکانیزه کردن سیستم برای برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای داشته اند و امید می رود همه دستگاه ها تمام تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی شکوهمند به کار گیرند.