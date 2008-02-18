به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ محمد حسین دادرس که در جمع فرماندهان یکان های عمده نیروی زمینی ارتش سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت: آمریکا با ایجاد بی ثباتی مستمر در بعضی از کشورها در صدد ایجاد توجیهی منطقی برای حضور بنلد مدت در منطقه و تحت فشار گذاشتن ایران است که در این شرایط حفظ یکپارچکی و ارتقاء آمادگی دفاعی از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با استفاده بهنیه از وقت، انرژی، توان نیروها و امکانات، تسریع در تصمیم گیری و پرهیز از اطاله امور اداری و آگاهی کامل از وضعیت روحی و روانی نیروهای تحت امر را از ویژگی های مهم یک فرمانده عنوان کرد.

همچنین در ادامه این همایش حجت الاسلام آل هاشم رئیس اداره عقیدتی سیاسی این نیرو طی سخناین ضمن تاکید بر اهمیت نقش فرهنگ در میان نیروهای مسلح به ویژه ارتش و تبیین اهم اقدامات فرهنگی انجام شده در سطح نیروی زمینی گفت: ماهیت انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، ولایی است وبا توجه به تاثیر فراوان فرهنگ در حفظ و ارتقاء روحیه معنوی و توان رزمی نیروها، به خصوص در شرایط کنونی که دشمن هجمه فرهنگی و تبلیغی عظیمی را بر علیه ما انجام می دهد اهمیت توجه بیش از پیش به فعالیت های فرهنگی بیشتر احساس می شود.