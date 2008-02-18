برنامه و اسامی داوران هفته سوم دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور جام خلیج فارس پنج شنبه دوم اسفند ماه سالجاری با برگزاری 4 دیدار در شهرهای اهواز، شیراز ، بابل و سنندج پیگیری خواهد شد که سازمان لیگ فدراسیون کشتی برنامه و اسامی داوران و ناظران این هفته را به شرح زیر است:

هفته ششم گروه A:

مسابقه شرکت ملی حفاری – فولاد کویر اصفهان (میزبان اهواز)

ناظر فدراسیون و نماینده کمیته لیگ و سرپرست مسابقات: رحیم عظیمی

نماینده فدراسیون و دبیر هیأت کشتی استان خوزستان: اردوان صاحب

داوران: احمد حاج‌آقاپور- مرتضی ربی – عین‌اله محمدی – یوسف سرتیپی (همگی از تهران)



مسابقه دایتی شیراز – راه آهن اندیمشک (میزبان شیراز)

ناظر فدراسیون و نماینده کمیته لیگ و سرپرست مسابقات: نصرت اله رووف لارودی

نماینده فدراسیون و رئیس هیأت کشتی فارس: زین‌العابدین عرب

داوران: اصغر رامبد (تهران) – علی زارع شریف (اصفهان) – علی اکبر صوفی (تهران) – سید محمد افتخاریان (تهران)

هفته پنجم گروه B:

مسابقه موسسه فرهنگی ورزشی سید بابل – دانشگاه آزاد اسلامی (میزبان بابل)

ناظر فدراسیون و نماینده کمیته لیگ و سرپرست مسابقات: رحیم جدی

نماینده فدراسیون و نایب رئیس هیأت کشتی مازندران: سلمان قادری

داوران: حجت اله گودرزی (تهران)- محمد تقی حاج میری (گیلان) – طاهر زنگنه (تهران) – ماشاءاله افشاران (خراسان رضوی)

مسابقه شهدای 28 دی سنندج – کلوچه نوشین لاهیجان (میزبان سنندج)

ناظر فدراسیون و نماینده کمیته لیگ و سرپرست مسابقات: عباس نمازیان

نماینده فدراسیون و رئیس هیأت کشتی کردستان: عبداله عزیزی

داوران: علی اکبر طهماسبی (تهران) – سیدعلی گرمرودی (اردبیل) – ایرج منصوری (تهران) – میربابا هاشمی (آذربایجان شرقی)