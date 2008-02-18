ترخیص 967 کودک از مراکز بهزیستی طی 6 ماه اول امسال

ولی الله نصر در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص ترخص کودکان مراکز بهزیستی افزود: در این مدت از تعداد کودکان ترخیص شده ، 215 کودک بازگشت به خانواده ، 24 نفر انتقال به بستگان نزدیک ، 21 نفر نیز ازدواج کرده اند.

مدیر کل دفتر شبه خانواده بهزیستی با اشاره به اینکه 6 کودک نیز به سربازی رفته اند ، تاکید کرد: همچنین 48 کودک به دایه رضایی ، 9 کودک به خانواده امین و 313 کودک نیز به فرزند خواندگی سپرده شدند.

نصر گفت: سازمان بهزیستی فرزندان ترخیص شده را را رها نمی کند بلکه خدمات مختلفی پس از ترخیص به آنان ارائه می کند.

وی ادامه داد: تامین کمک هزینه ازدواج ، پرداخت کامل شهریه دانشگاه ، ارائه خدمات مددکاری و... از جمله خدمات پس از ترخیص بهزیستی به این کودکان است.

مدیر کل دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی به طرح تشکیل گروههای همیار کودکان ترخیص شده اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از طرحهایی که قرار بود در سال جاری اجرا شود ایجاد 36 گروه همیار کودکان بود که تا کنون نیز 45 گروه 10 نفره ایجاد شده است.

نصر با اشاره به اینکه هیچ مشکلی برای تخصیص اعتبار به گروههای همیار وجود ندارد ، تصریح کرد: با توجه به اینکه تا کنون در مراحل اولیه تشکیل ، ثبت و آموزش اعضا بوده ایم به همین دلیل نیاز به تامین اعبتار خاصی وجود نداشت و قطعا برای ادامه کار با طی شدن مراحل کارشناسی که هم اکنون در جریان است بودجه مود نیاز تامین خواهد شد.