تقویت حضور بخش خصوصی در حوزه درمان استان مرکزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی قربانی، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای سلامت استان مرکزی اظهار داشت: حضور بخش خصوصی در حوزه درمان استان می تواند کمبودهای استان در این زمینه را کمرنگ تر کند.

وی خاطرنشان کرد: استان مرکزی استانی مهم در کشوراست و به لحاظ قرار گرفتن در شاهراه حمل و نقل و صنعتی بودن باید از لحاظ درمانی و پزشکی در سطح بالاتری قرار گیرد.

در این جلسه معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز عنوان کرد: به منظور خدمات رسانی مناسب درمانی به‌ مردم در تعطیلات نوروزی همکاری بخش خصوصی پیش بینی شده‌ است.

دکتر اصغر فرازی افزود: در دستورالعمل تدوینی برای این مهم با همکاری نظام ‌پزشکی استان، پیش بینی شده خدمات درمانی با تخصصهای خاص در بخش خصوصی در ایام تعطیلات نوروزی فعالیت کنند.

وی عنوان کرد: در این دستورالعمل پرداخت حق الزحمه متخصصان خصوصی بر اساس تعرفه امسال پیشنهاد شده است.

فرازی افزود: همچنین پیش بینی شده که در صورت لزوم از همکاری موثرتخصصهای بخش خصوصی در امور اورژانس نیز در این ایام بهره گرفته شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در این نشست بیان داشت: وضعیت بهداشتی و درمانی استان مرکزی به دلیل فرسودگی فضاها و محدودیت تجهیزات پاسخگوی نیاز مردم نیست و اقدامات زیربنایی برای اصلاح شرایط موجود آغاز شده است.

مجید رمضانی افزود: تختهای بیمارستانی استان در حیات سی ساله‌ انقلاب افزایش موثری نداشته که با افزوده شدن دو بیمارستان جدید به سرویس درمانی و بهسازی و افزایش بخشهای‪ ICU‬و ‪ CCU‬در اراک و ساوه بخشی از کمبودها در حال جبران است.

وی گفت: اصلاح ساختار درمان استان مرکزی آغاز شده و تا به نتیجه رسیدن طرحها جلب مشارکت بخش خصوصی و همکاری سایر بخشهای درمانی استان در پر کردن خلاها ضروری است.

در این نشست علاوه بر بررسی وضعیت مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک در خصوص معضلات زیست محیطی شهرکهای صنعتی دلیجان نیز مباحثی مطرح شد.