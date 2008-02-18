دستور واگذاری اولین فرودگاه کشور به بخش خصوصی صادر شد

محمد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتبار لازم برای تجهیز و توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) به صورت ویژه در بودجه سالجاری در نظر گرفته شده؛ این درحالی است که این فرودگاه طی 4 تا 5 سال گذشته هیچ گونه اعتباری در بودجه های سنواتی نداشته است. اما برای برطرف کردن نقایص این فرودگاه و نقش آفرینی آن در سطح یک فرودگاه بین المللی در سطح منطقه باید سرمایه گذاری هایی روی آن صورت گیرد.

وزیر راه و ترابری افزود: برای تحقق این امر نیاز به حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی است که باید در این پروژه حاضر شوند، در بودجه سال آتی نیز پیشنهاد شده حدود 200 میلیارد تومان اعتبار از 1800 میلیارد تومان بودجه عمرانی وزارت راه و ترابری به این فرودگاه اختصاص یابد.

به گفته وی، این میزان بودجه در قالب بودجه وزارت راه به صورت تجمیعی دیده شده که بعد از تصویب مجلس، سهم این فرودگاه اختصاص می یابد. بر این اساس، بودجه برای 4 فرودگاه مهرآباد، ولیعصر، مدرس و سقز که جدید در دست ساخت است، نیز در بودجه سال آتی دیده شده است.

وجود 64 فرودگاه در کشور

وی با اشاره به وجود 64 فرودگاه در کشور اظهار داشت: همه فرودگاه ها به این معنا که درآمدها و هزینه های آن یکسان باشد، اقتصادی نیستند و تنها 8 فرودگاه این حالت را دارند. ولی فرودگاه درادبیات ما سودهی اش به معنای پوشش هزینه ها از طریق درآمدهایش نیست بلکه یک فرودگاه می تواند باعث نجات چندین هزار نفر شود که نمونه آن در زلزله بم قابل تفهیم است.

رحمتی گفت: نکته دیگر در این خصوص این است که فرودگاه فقر زدایی می کند و به نوعی جزو موارد توسعه ای کشور است. لذا فرودگاه صرفا نباید در قالب درآمد- هزینه ای برخورد کند بلکه باید اثر آن را در کل اقتصاد دید.

واگذاری فرودگاه ها به بخش خصوصی

وی از در دستور کار قرار گرفتن واگذاری فرودگاه ها به بخش خصوصی خبر داد و گفت: هم اکنون یک سرمایه گذار داخلی برای تجهیز و توسعه فرودگاه رامسر اعلام آمادگی کرده که من هم دستور واگذاری آن را به این سرمایه گذار صادر کرده ام.