به گزارش خبرنگار مهر، سید محتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در گردهمایی روحانیون شاغل در دستگاه های اجرایی با اشاره به اهمیت والای مسئله عدالت، افزود: دولت نهم تلاش کرد به مفهوم عدالت نوعی عینیت ببخشد و فریادهای ما برای عدالت در جهان شنونده دارد چرا که این موضوع دارای بستری است که در وجود تمام آحاد بشر تعبیه شده و اگر عدالت به طور واقعی در جهان مطرح شود خیلی از مناسبات بر هم خواهد خورد لذا باید قدر بازگشت به این مفهوم والا را بدانیم.

ثمره هاشمی مهمترین ویژگی دولت نهم را توجه، تاکید و بازگشت به شعارهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: دولت نهم در حالی بازگشت به این مفاهیم را در دستور کار خود قرار داد که دوره های قبل توجه کمتری به این مسائل شده بود.

مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به وجود دو نوع نگاه در نظام بین الملل در مواجهه با نظم حاکم بر جهان، اظهار داشت: بر اساس یک نگاه شما باید تابع زمان و مکان اطرف خود باشید و تفکرات رایج و جاری در آن را به طور کامل بپذیرید اما بر اساس نگاهی دیگر شما با اعتقاد به ارزش ها و ایمانی که دارید خود را متعهد به حرکت در مسیری دیگر می بینید.

وی یادآور شد: متاسفانه آنچه امروز در دنیا ترویج و تبلیغ می شود این است که اگر جریانی به راه افتاده و رودخانه ای در حرکت است شما به عنوان دولت در جامعه منطقی باید به این کاروان پیوند بخورید.

ثمره هاشمی با اشاره به هدایایی که درجریان اجلاس داووس دریافت کرده، اظهار داشت: همراه با محصولات فرهنگی که در این اجلاس به ما دادند کتابی با عنوان "شخص منطقی و شخص غیر منطقی" نیز به ما ارائه شد که در آن کتاب مقاله ای با این عنوان که "رهبران آینده جهان چه کسانی هستند؟ افراد منطقی یا افراد غیر منطقی" وجود دارد.

مشاور ارشد رئیس جمهور افزود: بر اساس آنچه که در این کتاب نوشته شده بود افراد منطقی کسانی هستند که به جریان جاری در جهان پیوند خورده و خود را با آن تطبیق دهند و بنابراین کسانی که بخواهند جهان را با خود منطبق کنند افرادی غیر منطقی خواهند بود.

وی ادامه داد: توجه داشته باشید که با همین طرز تفکر بود که در دورانی از انقلاب اسلامی رویکردی بین جمعی از مسئولان و روشنفکران کشور رایج شد که بر اساس آن باید به جامعه جهانی پیوند می خوردیم و مسائلی چون شخصی بودن امر دین، نسبی بودن اخلاقیات، جدایی دین از سیاست، تسلیم در برابر زور، پذیرش قوانین بین المللی و سازمان های ساخته شده در مناسبات جهانی نیز در همان چارچوب مطرح می شدند.

ثمره هاشمی همچنین گفت: توصیه این جریان و رویکرد این است که همه باید به جریان جاری در جهان متصل شوند و دیگر در آن توجهی به ارزش ها نمی شود؛ به اعتقاد ما این موضوع کاملا ریشه دار است و در جهان محافلی وجود دارند که چنین کارهایی را طرحی می کنند اما ما می دانیم که آخر این داستان تسلیم شدن است.

مشاور ارشد رئیس جمهور تصریح کرد: حرکت دولت نهم نوعی مقابله با این طرز تفکر بود و اعلام می کرد که رویکرد شما کاملا عکس آنچه باید باشد است؛ به واقع شما دارید بشریت را از مسیر حقیقی که مسیر انبیاء، توحید و فطرت الهی است دور می کنید و این با حرکت کلی جهان مغایرت دارد.

وی یادآور شد: در واقع پیام دولت نهم نوعی اعتراض واقعی به آنچه بود که این جریانات می خواستند مطرح کنند. دولت نهم در همین چارچوب تلاش کرد به مفهوم عدالت نوعی عینیت ببخشد.

ثمره هاشمی با اشاره به مشکلات مختلفی که در کشور وجود دارد، معضلات فرهنگی را از جمله مسائلی دانست که دولت نهم توجه ویژه ای به آن داشته و افزود: ما در دولت پس از توصیه های مقام معظم رهبری کمیسیونی با حضور رئیس جمهور، وزرای فرهنگی، شخصیت های فرهنگی و برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل دادیم که کار اصلی این کمیسیون این بود که ببینیم به واقع باید چه کار کنیم.

مشاور ارشد رئیس جمهور ادامه داد: در این کمیسیون پس از بحث و گفتگوهای فراوان به 5 عنوان اصلی رسیدیم که از جمله آن موضوع انتظار و عدالت، صداقت و امانت داری، خانواده و مهرورزی، نشاط اجتماعی و صرفه جویی و پرهیز از اسراف است.

وی با اشاره به اهمیت مفهوم عدالت، گفت: این مفهوم در پی انتظار محقق می شود و انتظار به این معنا است که ارزش های الهی و اندیشه های آسمانی باید محقق گردد در واقع در این مفهوم انتظار موضوعی پویا و سازنده است که بر اساس آن باید به سمت کسی که قرار است ظهور کند حرکت کرد.

ثمره هاشمی همچنین اظهار داشت: در چارچوب مفهوم مذکور عدالت صرفا به داخل کشور منحصر نمی ماند و این مفهوم والا در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل نیز توسعه یافته و ما معتقدیم مسئله عدالت در سیاست خارجی امروزما به خوبی تعریف شده است.

مشاور ارشد رئیس جمهور افزود: امروز شعار و پایه سیاست خارجی ما این است که صلح و امنیت پایدار صرفا بر معنویت، عدالت، مهرورزی و حفظ کرامت انسانی مبتنی و ممکن بوده است.

وی در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر لزوم اعمال صرفه جویی در ابعاد مختلف زندگی امروز تصریح کرد: بدون شک بخش قابل توجهی از درمان اصلی اقتصاد ایران همین معضل و مشکل صرفه جویی است.