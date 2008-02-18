خانه فرش ایران در تمامی استانهای کشور ایجاد می شود

علی ملکی جو در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: مطالعات این طرح بر اساس مصوبه سفر هیئت دولت به استان خراسان رضوی مصوب شده و از هشت ماه پیش مطالعات این طرح شروع شده است.

وی با بیان اینکه تا دو ماه آینده مطالعات این طرح به اتمام خواهد رسید افزود: تمرکز فعالیتهای واحدهای کوچک فرش بافی در قالب مجتمع های متمرکز، ساماندهی توزیع مواد اولیه، صادرات داخلی و خارجی، اجرای طرح های مطالعاتی و مدیریتی و...صنعت فرش از اهداف و مزایای این طرح است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با پایان مراحل مطالعاتی این طرح در تمامی استانهای کشور اجرایی خواهد شد.

ملکی جو با اشاره به رکورد صادرات فرش دستباف ایران در سطح بین المللی عنوان کرد: عدم توجه به بحث تبلیغات، بازاریابی، اطلاع رسانی، عدم توجه تولیدات کنندگان این صنعت به بحث کیفیت (رنگ، طرح، الگو) و وجود کالاهای جایگزین از جمله کفش پوش های مدرن را از دلایل این چالش ها دانست.

وی اعزام 66 نفر از طراحان برجسته فرش سراسر کشور به نمایشگاه های خارجی فرش را از جمله اقدامات این مرکز برای کمک به رفع این مشکلات عنوان کرد.

ملکی جو همچنین از ایجاد دایره سلیقه یابی در مرکز ملی فرش ایران خبر داد و گفت: این اقدام در راستای نیازسنجی بازارهای خارجی صورت گرفته است و بر اساس آن تولیدات کنندگان با توجه به نیازهای بازارهای جهانی اقدام به طراحی و تولید فرش می کنند.

وی بازارهای رقیب فرشهای ایرانی در جهان را هند، پاکستان و چین عنوان کرد و افزود: کشور چین نیز در حال خارج شدن از این بازار رقابتی است اما کشورهای هند و پاکستان با سوء استفاده مواد اولیه خود را از کشور ایران تامین می کنند.

مدیر امور اقتصادی و بازرگانی مرکزملی فرش ایران در ادامه با اشاره به واگذاری شرکت سهامی ملی فرش به بخش خصوصی یادآور شد: صنعت فرش تنها صنعت در کشور است که به طور کامل به بخش خصوصی تعقل دارد.

وی با انتقاد از ترزیق اعتبارات غیر هدفمند به این صنعت تصریح کرد: اگر اعتبارات به صورت هدفمند وارد این بخش نشود نه تنها کمک نکرده بلکه به این صنعت ضربه وارد می کند.

ملکی جو بیان داشت: اعطای وام به بافندگان موجب می شود این افراد در بخش دیگری اعتبار را هزینه کنند و پس از بدهکار شدن و اتمام وام دوباره به این بخش مراجعت می کنند.

مدیر امور اقتصادی و بازرگانی مرکز ملی فرش ایران به منظور شرکت در اولین جشنواره فرش دستباف استان آذربایجان غربی به ارومیه سفر کرده بود.