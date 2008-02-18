باشگاه شن سا 10 میلیون تومان دیگر جریمه شد / ساویو از ایران رفت

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه شن سا ساوه در فصل جاری مسابقات لیگ برتر بارها از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با جرایمی روبه رو شده است که در نهایت منجر به کناره گیری این تیم از رقابتها شد.

باشگاه شن سا در ابتدا به علت عدم پرداخت حق و حقوق منصور شفیعی مربی بدنساز این باشگاه به پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد که با انصراف این تیم از رویارویی با راه ساری در ورزشگاه شهید رسول حسینی ساری مبلغ جریمه یاد شده به چهار میلیون و هشتصد هزار تومان رسید.

همین جریمه سنگین باعث اختلاف نظر باشگاه شن سا و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شد که با بی توجهی مسئولان این باشگاه به پرداخت این رقم، در ادامه فعالیت های پرافتخارترین تیم فوتسال ایران از سوی کمیته انضباطی به حالت تعلیق درآمد.

پس از درخواست کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برای بازگشت شن سا به مسابقات لیگ و اتمام رقابت های فصل جاری جریمه ای 5 میلیون تومانی به جرایم این تیم افزوده شد حکم تعلیق موقتا لغو شد اما بازهم در تصمیم مسئولان باشگاه در کناره گیری از مسابقات لیگ برتر تغییری به وجود نیامد.

گفتگوهای جنجالی مرتضوی طی روزهای اخیر، نه تنها از مشکلات باشگاه شن سا کم نکرد بلکه باعث شد تا کمیته انضباطی جریمه ای 10 میلیون تومانی را سوای جرایم دیگر برای این باشگاه در نظر بگیرد.

در حالی که تیم فوتسال شن سا طبق برنامه کمیته فوتسال باید درمسابقات لیگ به میدان برود، تصمیم مسئولان این باشگاه در کناره گیری از مسابقات قطعی است. این در حالیست که ساویو مربی برزیلی تیم فوتسال شن سا روز گذشته از این تیم جدا شد و به کشورش بازگشت.

تیم فوتسال شن سا در صورتی که امروز در دیدار عقب افتاده خود مقابل شهدای زغال سنگ به میدان نرود بر اساس قوانین به صورت خودکار از مسابقات لیگ کنار گذاشته خواهد شد.