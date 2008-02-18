نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان اردبیل گشایش یافت

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با حمایتهای سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی برنامه های مربوط به حوزه صنایع دستی استان سازماندهی و ساماندهی شده است.

مسعود علویان صدر افزود: این سازمان از تمامی هنرمندان مرتبط با صنایع دستی حمایت کرده و در جهت رشد و تعالی این هنر در استان برنامه های ویژه ای را به مرحله اجرا در آورده است.

وی عنوان کرد: در این راستا تسهیلات بانکی ویژه ای برای هنرمندان استان در نظر گرفته شده است که اعطای تسهیلات بانکی از آن جمله است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مشاوره کارشناسی توسط کارشناسان این رشته، بازاریابی برای تولید و ارائه دست ساخته های هنرمندان عرصه صنایع دستی استان به بازار از دیگر حمایتهای این سازمان از هنرمندان و گسترش صنایع دستی استان است.

در این نمایشگاه مجموعه ای از آثار هنری و دستی هنرمندان استان در رشته های سفال، معرق چوب، مجسمه سازی، سفالی، سازهای سنتی، شیشه گری، منبت، مشبک، جاجیم، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به مدت پنج روز در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.