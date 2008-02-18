فدراسیون شطرنج الجزایر خواستار همکاری با ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته محمد ابراهیم مداحی رئیس فدراسیون شطرنج کشورمان در دیدار با "حلیم بونحاس" رئیس فدراسیون شطرنج الجزایر برای کمک به رشد و تقویت رشته شطرنج در کشور الجزایر قول همکاری داد.

در این دیدار که درمحل فدراسیون شطرنج برگزار شد، مقرر شد با توجه به نزدیکی دینی، فرهنگی و اهمیت روابط دو کشور در سال آینده فدراسیون شطرنج ایران در زمینه اعزام بازیکن، داور، مربی و برگزاری مسابقات مختلف از جمله دیدارهای دوستانه بین تیم های ملی دو کشور همکاری های لازم را با الجزایر داشته باشد.

در این دیدار رئیس فدراسیون شطرنج کسب عنوان سوم مسابقات آسیایی دوحه قطر و بازی های داخل سالن ماکائو را نشانه تحول شطرنج در کشور ایران عنوان کرد.