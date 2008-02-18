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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۱۰

برای تامین نظر شورای نگهبان؛

مجلس طرح تخصیص اعتبار به معلولان و زنان سرپرست خانوار را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ایراد شورای نگهبان مصوبه خود در مورد تخصیص اعتبار جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر از نوبت خدمات بهزیستی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود را بررسی و با اصلاحاتی آن را به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه قبلی مجلس، شرکت ملی نفت ایران موظف شده بود به منظور گسترش پوشش خدمات توانبخشی و حمایتی از یکصد هزار نفر از معلولان و 30 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در زمستان سال 86 مبلغ 300 میلیارد ریال در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد.

شورای نگهبان با بررسی این طرح اعلام کرده بود که ذکر عنوان شرکت ملی نفت ایران به دلیل فقدان اساسنامه ابهام دارد که نمایندگان مجلس امروز برای رفع این ایراد عبارت شرکت ملی نفت را به وزارت نفت و شرکت های تابعه تغییر دادند.

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه جلسه علنی امروز، طرح دو فوریتی اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن در مورد حقوق راهن و مرتهن را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

کد مطلب 640960

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