حجت الاسلام ابراهیم رازینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، گفت: اساساً پیش بینی مراحل تجدیدنظرخواهی نسبت به ردصلاحیت ها به این خاطر است که اگر کاندیدایی که ردصلاحیت شده و یا صلاحیتش احراز نشده است بتواند مدارک و مستندات خود ارائه کند و صلاحیتش مورد تأیید قرار گیرد، بنابراین طی شدن مراحل بعدی رسیدگی به شکایات، به معنای وجود نقص در رسیدگی های قبلی نیست.

وی افزود: ممکن است کسانی که از سوی هیئت های اجرایی و نظارت بنا به مستنداتی ردصلاحیت شده و یا صلاحیتشان احراز نشده است در مرحله هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مدارکی ارائه کرده اند که ناقض مستندات مراجع چهارگانه باشد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان تهران ادامه داد: چه بسا اگر این مدارک و مستندات از همان ابتدا در اختیار هیئت های اجرایی و نظارت قرار می گرفت این افراد تأیید صلاحیت می شدند.

رازینی تصریح کرد: ممکن است کاندیدایی به استناد یک رأی قضایی ردصلاحیت شده باشد، اما در مرحله رسیدگی به شکایات مدرکی ارائه کرده که دادگاه تجدیدنظر وی را از این اتهام تبرئه کرده است، بنابراین به طور طبیعی این فرد تأیید صلاحیت می شود.

گفتنی است هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تاکنون با تأیید صلاحیت 581 کاندیدای ردصلاحیت شده از سوی هیئت های اجرایی و نظارت، رأی به بازگشت این تعداد به عرصه انتخابات داده است.