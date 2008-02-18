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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۴

طرح همیاران پلیس 10 میلیون نفر را به ارگان انتظامی افزوده است

طرح همیاران پلیس 10 میلیون نفر را به ارگان انتظامی افزوده است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و پرورش عمومی خراسان رضوی گفت: با اجرای طرح همیاران پلیس، 10 میلیون نفر به ارگان انتظامی اضافه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن قدرتی، ظهر امروز در مراسم طرح همیاران پلیس در محل اداره ناحیه یک آموزش و پرورش مشهد اظهار داشت: شروع فرهنگ سازی در جامعه ما باید از مدارس باشد تا در آینده تاثیر آن را ببینیم.

معاون آموزش و پرورش عمومی خراسان رضوی در رابطه با این جشن عنوان کرد: در کل مدارس ناحیه یک مشهد بیش از 140 مدرسه ابتدایی و راهنمایی موجود است که حدود سه هزار همیار پلیس داریم.

قدرتی هم اندیشی و هم گرایی دانش آموزان با یکدیگر را هدف برگزاری این جشن دانست و افزود: با این کار امنیت تردد، خسارت جاده ای و اجتماعی کاهش می یابد.

وی همیار شدن دانش آموزان با پلیس را باعث بالا رفتن شخصیت اجتماعی و فرهنگی آنها دانست و یادآور شد: این کار باعث شده تا حوادث جاده ای و تلفات آن کاهش یابد و در سفرها جاده هایی ایمن داشته باشیم.

قدرتی اظهار داشت: با اجرای طرح همیاران پلیس 10 میلیون نفر به ارگان انتظامی اضافه شده و اگر تمامی دانش آموزان در هنگام سفر و یا رانندگی با خانواه نقش خود را به خوبی ایفا کنند شاهد هیچ گونه حادثه ای نخواهیم بود.

در ادامه ستوان یکم علی جاودان مهر، کارشناس راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: امسال علاوه بر مدارس ابتدایی از مدارس راهنمایی هم برای همیار پلیس استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح در سال گذشته 11 درصد کاهش تلفات داشته ایم و جاده ها از امنیت زیادی برخوردار بود.

کد مطلب 640965

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