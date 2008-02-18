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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۰۶

اولین همایش کمک یاران بسیجی استان تهران برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: اولین همایش کمک یاران بسیجی خیرین و خادمین منطقه مقاومت استان تهران ظهر امروز در کانون استانی شهید فهیمده برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون آمار و پشتیبانی منطقه مقاومت استان تهران و دبیر همایش اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش توسعه فرهنگ ایثار گری و و تقویت بسیج، تقویت فرهنگ ایثار در جامعه و تقویت پشتیبانی از ماموریتهای ارتش 20 میلیونی است.

وی بررسی چگونگی عملکرد کمکهای مردمی در استانها، شناسایی و ساماندهی خیرین و خادمین جهت جذب و هدایت کمکهای مردمی، بهره گیری از توانمندیهای خیرین در شرایط خاص، گردآوری فیلمها، خاطرات و مستندات جهت تدوین کتب را از دیگر اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

حسن مهدویان فر افزود: در این همایش 150 نفر از خیرین و خادمین شهرستانهای کرج، شهریار، شهر قدس، ساوجبلاغ، نظرآباد، پاکدشت، ورامین و دماوند گردهم آمدند و از تمامی آنها به پاس حمایت از بسیج تجلیل شد.

کد مطلب 640970

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