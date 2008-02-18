تلاش رهبران مذهبی لبنان برای حل بحران سیاسی این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان، شیخ"محمد رشید قبانی"مفتی لبنان در این رابطه تماسهایی را با شیخ "عبدالامیر قبلان"نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان و شیخ"نعیم حسن"یکی از رهبران طایفه دروزی لبنان برقرار کرده است.

وی علاوه براین، در سطح سیاسی نیز رایزنیهایی را با "فؤاد سنیوره"نخست وزیر و"میشل سلیمان"فرمانده ارتش لبنان انجام داده است.به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نشده است.

به گزارش مهر، لبنان از پایان ریاست جمهوری امیل لحود در 24 نوامبر سال 2007 (سوم آذر)تا کنون بدون رئیس جمهور است.

به دلیل دست نیافتن گروههای سیاسی لبنان به توافق درباره نحوه انتخاب رئیس جمهور، این کشور دچار بحران سیاسی شده است. انتخاب رئیس جمهور تا کنون چهارده بار به تعویق افتاده است.