325 میلیارد ریال اعتبار به مدرسه سازی در اردبیل اختصاص یافته است

استاندار اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مفاد برنامه پنج ساله چهارم توسعه و لزوم کمک به فراگیر شدن آموزش عمومی در استان افزود: طی دو سال اخیر بیش از 325 میلیارد ریال اعتبار عمرانی در اختیار اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه تا 3/3 برابر افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: طی سالهای 85 و 86 بیش از 640 کلاس درس جدید در سطح استان تحویل سازمان آموزش و پرورش اردبیل شده است.

نیکزاد بیان داشت: این رقم نسبت به 524 کلاس درس تحویل شده در دوسال قبل از آن، رشد خوبی داشته است.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به برنامه های افق چشم انداز توسعه 20 ساله تصریح کرد: محقق شدن آموزش برای توسعه مشارکت مردم، تحقق شعار آموزش و پرورش برای همه، تقویت و حمایت از بخشهای غیر دولتی و توسعه ورزش در مدارس از جمله اهداف این برنامه به شمار می رود.

وی یادآور شد: جهت گیری شوراهای آموزش و پرورش استان باید به سمت تحقق این اهداف در استان باشد.

نیکزاد خاطرنشان کرد: شوراهای آموزش و پرورش استان طی پنج سال گذشته چهار هزار و 850 مصوبه داشته اند که نزدیک به 80 درصد آن تحقق یافته است.