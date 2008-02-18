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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۱۹

استاندار اردبیل:

325 میلیارد ریال اعتبار به مدرسه سازی در اردبیل اختصاص یافته است

اردبیل - خبرگزاری مهر: علی نیکزاد گفت: برای مدرسه سازی در استان اردبیل طی دو سال اخیر اعتباری بالغ بر 325 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

استاندار اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مفاد برنامه پنج ساله چهارم توسعه و لزوم کمک به فراگیر شدن آموزش عمومی در استان افزود: طی دو سال اخیر بیش  از 325 میلیارد ریال اعتبار عمرانی در اختیار اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قرار گرفته که نسبت به مدت مشابه تا 3/3 برابر افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: طی سالهای 85 و 86 بیش از 640 کلاس درس جدید در سطح استان تحویل سازمان آموزش و پرورش اردبیل شده است.

نیکزاد بیان داشت: این رقم نسبت به 524 کلاس درس تحویل شده  در دوسال قبل از آن، رشد خوبی داشته است.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به برنامه های افق چشم انداز توسعه 20 ساله تصریح کرد: محقق شدن آموزش برای توسعه مشارکت مردم، تحقق شعار آموزش و پرورش برای همه، تقویت و حمایت از بخشهای غیر دولتی و توسعه ورزش در مدارس از جمله اهداف این برنامه به شمار می رود.

وی یادآور شد: جهت گیری شوراهای آموزش و پرورش استان باید به سمت تحقق این اهداف در استان باشد.

نیکزاد خاطرنشان کرد: شوراهای آموزش و پرورش استان طی پنج سال گذشته چهار هزار و 850 مصوبه داشته اند که نزدیک به 80 درصد آن تحقق یافته است.

کد مطلب 640972

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