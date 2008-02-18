نصب قیمت شمار پروژه های بزرگ شهر تهران از سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین محمد پورزرندی ، معاون مالی و اداری شهرداری تهران پیش از ظهر امروز در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران(1888) با اعلام این خبر افزود: همان طور که روز شمار افتتاح پروژه های بزرگ درکنار آنها نصب می شود ، قیمت شمار پروژه ها نیز که نشانگر پیش بینی هزینه ها و هزینه های صرف شده است نصب خواهد شد.

وی در ادامه از تصویب کلیات و تبصره های بودجه سال آینده شهرداری تهران در شورای اسلامی شهر خبر داد و گفت : در هفته گذشته کلیات بودجه ، درآمد ، هزینه ها و بودجه عمرانی و جاری شهرداری به تصویب شورا رسید و دیروز هم در دو نوبت صبح و بعد ازظهر بررسی تبصره های بودجه به پایان رسید و بر اساس آن 37 تبصره بودجه تصویب شد.

پورزرندی اختصاص یک درصد از کل بودجه شهرداری تهران برای کار نماسازی آثار و نمادهای فرهنگی سطح شهر را مهم ترین تبصره بودجه شهرداری تهران دانست و گفت: البته تمامی تبصره های بودجه که به تصویب شورای شهر تهران رسیده مهم و با اهمیت است.

به گفته معاون مالی و اداری شهردار تهران تصویب بودجه شهرداری تا قبل از آغاز اسفند به این مجموعه فرصت داده تا مناقصات خود را در اسفند ماه برگزار کند و از ابتدای سال 87 فعالیت های کاری خود را شروع کند.