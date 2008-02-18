به گزارش خبرنگار مهر، آنانووا اعلام کرد "گمشده در ترجمه" با بازی بیل موری و اسکارلت جوهانسن در این نظرسنجی با 23 درصد بیشترین آراء را از آن خود کرده و به عنوان فیلمی که با بیشترین احتمال بیننده خود را به خواب می‌برد، انتخاب شده است.





بیل موری در صحنه‌ای از فیلم "گمشده در ترجمه"

این فیلم داستان یک بازیگر آمریکایی شناخته شده است که در برابر دریافت دستمزدی هنگفت می‌پذیرد در آگهی تبلیغاتی یک شرکت ژاپنی بازی کند. او در ژاپن با زنی تنها آشنا می‌شود و میان این دو پیوندی دور از ذهن شکل می‌گیرد. کوپولا سال 2004 برای "گمشده در ترجمه" برنده جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شد.

رده دوم فهرست ملال‌آورترین فیلم‌های تاریخ با 18 درصد آراء از آن "جنگ‌های ستاره‌ای: اپیزود یک ـ تهدید شبح" جرج لوکاس شد که اولین فیلم سه‌گانه جدید مجموعه موفق "جنگ‌های ستاره‌ای" بود. این نظرسنجی را "سایلنت‌نایت" بزرگترین تولیدکننده تخت خواب در بریتانیا انجام داده است.

استیون سیمپسن مدیر این کمپانی گفت: "از حضور بسیاری از فیلم‌های شناخته شده و برنده جایزه در این فهرست شگفتزده شدیم. تردیدی نیست که این نظرسنجی بحث میان طرفداران سینما را در پی دارد." فهرست 10 فیلم خسته‌کننده سینما به شرح زیر است:



"گمشده در ترجمه" با 23 درصد، "تهدید شبح" با 18 درصد، "درخشش ابدی یک ذهن پاک" (میشل گوندری، 2004) با 14 درصد، "آسمان وانیلی" (کامرون کرو، 2001) با 13 درصد، "یک ذهن زیبا" (ران هوارد، 2001) با 10 درصد، "بقایای روز" (جیمز آیوری، 1993)با هشت درصد، "کوکب سیاه" (برایان دی پالما، 2006) با هفت درصد، "رمز داوینچی" (ران هوارد، 2006) با چهار درصد و "بیمار انگلیسی" (آنتونی مینگلا، 1996) با سه درصد.