سفر نماینده آمریکا به چین برای بررسی روند خلع سلاح هسته ای کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"کریستوفرهیل" نماینده آمریکا درگفتگوهای شش جانبه برای خلع سلاح کره شمالی امروز وارد چین شد تا با مقامهای این کشور دیدار کند.

وی، سه شنبه در کره جنوبی خواهد بود و بعد از آن به ژاپن خواهد رفت .

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه تلاشهای کشورش برای توقف برنامه تولید تسلیحات هسته ای کره شمالی،از 23 فوریه (4 اسفندماه) سفر خود به کره جنوبی، چین و ژاپن را آغاز خواهد کرد.

کره شمالی در 13 فوریه سال گذشته میلادی در مذاکرات شش جانبه توافق کرده بود که در برابر دریافت 50 هزار تن نفت، فعالیت راکتورهسته ای اصلی خود را تا 14 آوریل متوقف کند. براساس این توافق قرار بود که اگر پیونگ یانگ فعالیت هسته ای خود را به طور کامل متوقف کند؛ 950 هزار تن دیگر نفت دریافت کند.

آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، کره شمالی و کره جنوبی اعضای گروه شش جانبه را در مذاکرات درباره برنامه هسته ای کره شمالی تشکیل می دهند.



