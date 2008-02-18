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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۴۲

10 هزار نفر در استان مرکزی آزمون کارشناسی ارشد می دهند

اراک - خبرگزاری مهر: بیش از 10 هزار نفر در استان مرکزی آزمون کارشناسی ارشد می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ‪ 10‬هزار و ‪ ۲۷۸‬داوطلب در استان مرکزی داوطلب شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

از این تعداد پنج هزار و ‪ ۱۰۱‬نفر زن و بقیه مرد هستند که در ‪۲۷‬ رشته از ‪ ۱۳۰‬رشته انتخابی این استان شرکت می‌کنند.

به گزارش مهر اراک، حوزه امتحانی برادران در دانشکده علوم پایه - میدان بسیج اول جاده بروجرد و دانشکده فنی - خیابان شریعتی روبروی میدان فرمانداری سابق و حوزه امتحانی خواهران، دانشکده علوم انسانی - میدان شریعتی دانشگاه اراک است.

آزمون داوطلبان معادل کارشناسی در روز شنبه چهارم اسفندماه جاری در نوبت صبح و عصر در دانشگاه اراک برگزار می‌شود.

کد مطلب 640978

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