10 هزار نفر در استان مرکزی آزمون کارشناسی ارشد می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، 10هزار و ۲۷۸داوطلب در استان مرکزی داوطلب شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.
از این تعداد پنج هزار و ۱۰۱نفر زن و بقیه مرد هستند که در ۲۷ رشته از ۱۳۰رشته انتخابی این استان شرکت میکنند.
به گزارش مهر اراک، حوزه امتحانی برادران در دانشکده علوم پایه - میدان بسیج اول جاده بروجرد و دانشکده فنی - خیابان شریعتی روبروی میدان فرمانداری سابق و حوزه امتحانی خواهران، دانشکده علوم انسانی - میدان شریعتی دانشگاه اراک است.
آزمون داوطلبان معادل کارشناسی در روز شنبه چهارم اسفندماه جاری در نوبت صبح و عصر در دانشگاه اراک برگزار میشود.
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