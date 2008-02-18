ژن افزایش بازده میزان روغن ذرت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان کشاورزی DuPont unit Pioneer Hi-Bred International که نتایج یافته های خود را در مجله Nature Genetics منتشر کرده اند، ژنی را روی کروموزم 6 ژنوم ذرت کشف کردند که بازده روغن تولید شده در این گیاه را تعیین می کند.

این ژن، تسریع واکنش آنزیمی با عنوان DGAT1-2 را رمزگذاری می کند. این آنزیم در مرحله پایانی فرایند روغن سازی گیاه، میزان تولید این ماده را مشخص می کند.

این دانشمندان کشف کردند که با ایجاد تغییر در یک اسید آمینه کوچک داخل این ژن می توان بازده روغن و اسید اولئیک را به ترتیب به 41 و 107 درصد رساند.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته این محققان، DGAT1-2 یک هدف جدید برای افزایش میزان روغن و اسید اولئیک این گیاه به شمار می رود که می تواند به توسعه سریعتر نسل سوختهای زیستی که از محصولات غذایی تولید می شوند، کمک کند.

در حقیقت بسیاری از جنگلهای برزیل و اندونزی به دلیل نیاز به تولید انبوه ذرت برای تبدیل به سوخت زیستی نابود شده اند اما اکنون این دانشمندان امیدوارند که با افزایش بازده هر گیاه ذرت در تولید روغن، کاشت این محصولات را برای تولید زیست سوختی کاهش داد.

تولید سوخت زیستی جهانی از 8/4 میلیارد گالن (16/18 میلیارد لیتر) در سال 2000 به حدود 16 میلیارد گالن (56/60 میلیارد لیتر) در سال 2007 افزایش یافته است. این درحالی است که این میزان هنوز برای استفاده تجاری در سطح انبوه از این نوع سوخت بسیار پایین است.