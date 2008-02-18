اکرم نادری مسئول امور کتابخانه های عمومی پاکدشت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات سازه ای این کتابخانه، گفت: کتابخانه باقرالعلوم از سال 84 تا 85 که ما تحویل گرفتیم بلا استفاده بود و در طول مدت یک سالی هم که از زمان بهره برداری از آن می گذرد مشکلات ساختمانی متعددی داشته است از جمله چکه کردن آب از سقف تازه ساز و کاستی های موتورخانه آن. البته ما توانستیم با صرف هزینه هایی اندک، این مشکلات را رفع کنیم تا اینکه چند روز پیش ساختمان کتابخانه دچار نشست شد و موتورخانه آن 30 سانتیمتر زیر زمین رفت. همچنین یکی از دیوارهای آن شکاف عمیق و بزرگی برداشت. ما به خاطر حفظ امنیت جانی اعضا و کارکنان ترجیح دادیم کتابخانه را تعطیل کنیم.

وی درباره عوامل موثر در این حادثه، افزود: پی ناقص و ضعیف ساختمان از جمله عوامل اصلی در این رویداد بود و با اینکه کتابخانه در یک طبقه بنا شده اما با توجه به زیربنای 500 متر مربعی آن، ساختمانی بزرگ محسوب می شود و پی آن کشش تحمل وزن ساختمان را نداشته است.

نادری با اشاره به ویژگی های کتابخانه عمومی باقرالعلوم پاکدشت، اضافه کرد: این کتابخانه بیش از 700 نفر عضو ثابت دارد و یکی از کتابخانه های بزرگ شهرستان به شمار می رود که با دارا بودن سالنهای مطالعه، مخزن و اتاقهای اداری و نیز چهار هزار جلد کتاب از پر مراجعه ترین کتابخانه های پاکدشت محسوب می شود.

مسئول امور کتابخانه های عمومی پاکدشت هزینه لازم برای ساخت کتابخانه ای دیگر در این مکان را رقمی در حدود 200 میلیون تومان برآورد کرد.