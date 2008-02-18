خیرین استان تهران دو هزار و 632 میلیون ریال به بسیج کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرتیپ دوم پاسدار کلام الله خلخالی، ظهر امروز در اولین همایش کمک یاران بسیج منطقه مقاومت استان تهران، از میزان کمکهای مردمی بسیج در شهرستانهای استان تهران خبرداد و اظهار داشت: در شهرستان کرج هزار و 806 میلیون ریال، در ساوجبلاغ 279 میلیون ریال، نظرآباد 208 میلیون ریال، شهر قدس 129 میلیون ریال، شهریار 162 میلیون ریال، ورامین 27 میلیون ریال، پاکدشت 18 میلیون ریال و شهرستان دماوند سه میلیون ریال است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دشمن سعی در تغییر ساختار نظام جمهوری اسلامی دارد و این کار را 29 سال سرلوحه کار خود قرار داده است اما نتوانسته آن را اجرا کند.

این مسئول بیان داشت: انقلاب ما ثمره خون شهدا وتمامی مردم و رزمندگان است که از بسیج حمایت و پشتیبانی کردند.

خلخالی عنوان کرد: امروز کشور ما به چنین افرادی که جان خود را در راه مبارزه با دین گذاشتند افتخار می کند و به وسیله همین افراد است که بزرگترین توطئه های دشمنان هم کارساز نیست.

معاون هماهنگ کننده منطقه بسیج استان تهران ادامه داد: تغییر در ساختار نظام اسلامی یکی از اهداف دشمنان است اما ساختار جمهوری اسلامی ریشه در قانون اساسی و اسلامی دارد.

وی یادآور شد: دشمنان سعی در خاموش کردن حرارت، جوشش و پویایی مردم ایران و مسلمانان دارند و می خواهند مسیر را تغییر دهند اما به لطف و عنایت خداوند و بیداری و هوشیاری رهبر معظم انقلاب تمام توطئه های آنان بی نتیجه می ماند.