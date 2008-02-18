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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

18 پروژه عمرانی در شهرستان دلیجان در حال اجراست

اراک - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار استان مرکزی گفت: از 112 پروژه اجرایی شهرستان دلیجان، 18 پروژه عمرانی است که تکمیل آن با سرعت بیشتری در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر در دلیجان، هوشنگ بازوند، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای فنی استان‌ مرکزی اظهار داشت: برای رفع مشکلات پروژه‌ های عمرانی در حال اجرا در دلیجان باید پیگیریهای لازم در اسرع ‌وقت توسط مسئولان انجام ‌شود.

وی ضمن تقدیر از پیشرفت فیزیکی بالای پروژه ‌های آب و فاضلاب روستایی و نوسازی مدارس در شهرستان دلیجان تصریح کرد: به دلیل مشکلات اعتباری، فنی، برنامه‌ ریزی و مدیریتی  پروژه ها هنوز تکمیل نشده است.

بازوند با اشاره به اختصاص ‪ ۵۵۰‬میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژه ‌ها بیان داشت: مشکلات اجرایی در خصوص عدم تکمیل این پروژه‌ ها برای ناظرین و بازرسین محرز شده است و مسئولان اجرایی باید مسکلات موجود را به سرعت برطرف کنند.

شهرستان دلیجان جزء 10 شهرستان و سومین شهر صنعتی استان مرکزی است.

کد مطلب 640987

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