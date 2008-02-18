مظاهری سر سفره صبحانه بخش خصوصی می نشیند

به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب مظاهری به مدیران اتاق تهران وعده داده است که درنشستی سه ساعته به دردل های بخش خصوصی گوش داده وسیاست های دولت را دراین زمینه تشریح کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، طهماسب مظاهری برخلاف رئیس کل قبلی بانک مرکزی، ازابتدای حضور درساختمان فیروزه ای خیابان میرداماد بارها برای حضور درمیان نمایندگان بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده وحتی درنشستهای متعددی،نمایندگان اتاق های بازرگانی را به حضور پذیرفته است اما درتازه ترین برنامه ریزی ها، قرار است در نشستهای خاص اتاق تهران که به نام صبحانه با مسئولان موسوم است، حضورپیدا کند.

طهماسب مظاهری که دربدو ورود به بانک مرکزی، سیاست ای خاصی برای کنترل نقدینگی ومهارتورم اعمال کرده است،احتمالا با این پرسش مواجه خواهد شد که سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی چگونه تنظیم شده است که به تولید وصنعت لطمه نزند؟

البته موضوع تحریم بانکی ایران وبرنامه ریزی دولت برای کاهش آثار آن که درهیات نمایندگان اتاق تهران بارها مورد بحث وبررسی قرار گرفته است نیز موضوعی خواهد بود که درنشست صبحانه اتاق تهران مطرح خواهد شد.

همچنین احتمال بحث وتبادل نظر درمورد بودجه سال 1387که دولت آن را براساس معیارهایی جدید تنظیم کرده است نیز وجود دارد.

احتمال این که درنشست روز شنبه، چند معاون بانک مرکزی، طهماسب مظاهری را همراهی کنند وجود دارد. این نشست مطابق معمول نشستهای صبحانه اتاق تهران از ساعت 7 صبح روزشنبه 4 اسفند، درطبقه پنجم برگزار خواهد شد.