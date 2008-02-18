دعوت رسمی از احمدی نژاد برای حضور در بازیهای پارالمپیک 2008 پکن

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سایت خبری سازمان تربیت بدنی محمودخسروی وفا رئیس کمیته ملی پاراالمپیک کشورمان در این زمینه گفت: در آخرین هماهنگی صورت گرفته در نشست هیئت رئیسه کمیته بین المللی پاراالمپیک (IPC ) که هفته گذشته در بن برگزار شد، رئیس IPC اعلام کرد که در صورت ملاقات حضوری با رئیس جمهوری اسلامی ایران، رسماً از وی جهت دیدار از مسابقات پاراالمپیک 2008 پکن دعوت بعمل می آورد.

مراسم افتتاحیه بازیهای پاراالمپیک در دوره های گذشته با حضور بالاترین مقام های کشور میزبان و تعدادی از کشورهای شرکت کننده برگزار شده است.