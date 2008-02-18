به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحآبادی در میزگرد بررسی بورس فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران، گفت: شورایعالی بورس قراردادهای آتی را به عنوان ابزارهای مالی جدید تصویب کرد و مقررات آن در سازمان بورس تدوین شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مسائل شرعی این اوراق در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این خصوص از مراجع عالیقدر استفاءات لازم شده است.
وی با بیان اینکه بیش از یکسال است که نرم افزار معاملات قراردادهای آتی مورد بررسی متخصصان قراردارد، اظهار داشت: زیرساخت نرمافزاری و مقرراتی لازم فراهم شده و محصولات اولیه این نوع معاملات نیز انتخاب شده است.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار، راهاندازی قراردادهای آتی را تحولی عظیم در نظام بازارهای مالی ایران اعلام کرد و گفت: قراردادهای آتی کمک شایانی به اقتصاد ملی و پوشش ریسک در بازارهای مالی کشور خواهد کرد.
صالحآبادی در مورد تاریخچه تشکیل بورس نفت در ایران گفت: مصوبه اخیر هیئت وزیران تکلیف راه اندازی بورس نفت را به خوبی مشخص کرده است.
وی افزود: فاز نخست بورس نفت متشکل از فرآوردههای پایین دستی در مدت کمتر از دو ماه راهاندازی شد که امیدواریم با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصاد و دارایی، نفت، امور خارجه و بانک مرکزی فاز دوم این طرح در سال آینده گشایش یابد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار، خاطرنشان کرد: ایجاد بازاری شفاف و رقابتی در کشور باعث خواهد شد که سود تمامی محصولات به تولید کنندگان ارائه شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که تولید کنندگان به سود خود برسند، دولت نیز از طریق دریافت مالیات به انتفاع لازم میرسد و سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز ترغیب به سرمایهگذاری خواهند شد.
وی سیاست سازمان بورس و اوراق بهادار را توسعه بازارهای رسمی در ایران اعلام کرد و گفت: این امر تأثیری زیادی در از بین بردن بازارهای غیرشفاف و رانتها خواهد داشت.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، مرحله نخست بورس فرآوردههای نفتی و پتروشیمی دیروز در آستانه یکصدمین سال اکتشاف نفت در ایران با حضور وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس افتتاح شد.
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