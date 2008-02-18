اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی حوزه هنری استان تهران اعلام کرد این نمایش دفاع مقدسی مهمان نهمین جلسه نمایشنامهخوانی حوزه هنری مرکز ری است. "امشب ..." به نویسندگی حمیدرضا نعیمی با نقشخوانی نوشین غریبی، علی زارعی و مسعود منصوری اجرا میشود.
این نمایش چندی پیش در جشنواره تئاتر ایثار به صحنه رفت و اسفندماه در حوزه هنری اجرای عمومی میشود. علاقمندان برای شرکت در جلسه نمایشنامهخوانی میتوانند به حوزه هنری مرکز ری به نشانی خیابان فدائیان اسلام، جنب بیمارستان فیروزآبادی، خیابان شیخ اکبری، شماره شش مراجعه کنند یا با شماره تلفن 55956765 تماس بگیرند.
ـ نمایش "کنیزک من" به کارگردانی مهدی شمسایی سهشنبه 30 بهمن ساعت 20 برای اصحاب رسانه در تالار اندیشه حوزه هنری به صحنه میرود. واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد این نمایش برداشتی آزاد از قصه مولوی در مثنوی است و تا پایان سال روی صحنه خواهد بود. اهالی رسانه میتوانند به تالار اندیشه حوزه هنری در تقاطع خیابان سمیه و حافظ مراجعه کنند.
ـ سومین جشنواره استانی انیمیشن و کمیک استریپ تبریز یکشنبه 28 بهمن با اعلام برگزیدگان پایان یافت. در این جشنواره 65 انیمیشن دوبعدی و سه بعدی همراه با 80 اثر تصویرسازی و کمیک استریپ رقابت کردند که در تصویرسازی مهرداد صمدی، آیسان شیوا و رعنا بهاری و در کمیک استریپ سیدوحید مصطفوی، حامد محمدپور و مریم صلحکننده اول تا سوم شدند.
در بخش انیمیشن نیز داود اشرفی برای تیتراژ انیمیشن "لامپ"، علی رستمی و وحید اسفندیاری برای آهنگسازی "لامپ"، علی اشرفی برای محیط سازی "خان ننه"، پیمان براهین و علی اکبر فرشباف برای کاراکترسازی و متحرکسازی "بغ بغوی کبوتران چاهی" و ناصر مرآتی برای ایده "قاصدیار" برگزیده شدند. این جشنواره به کوشش حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار شد.
ـ نمایشگاه عکس بیژن بنی احمد چهارشنبه اول اسفند ساعت 30/16 در پنجاه و هفتمین نشست انجمن عکاسان نگاه خانه عکاسان ایران نقد و بررسی میشود. در این نشست 48 فریم عکس آبستره و انتزاعی این هنرمند که در نمایشگاه "کوچکهای بزرگ نما" روی دیوار رفته، مورد بررسی قرار میگیرد. علاقمندان میتوانند برای حضور در این جلسه به خانه عکاسان مراجعه کنند.
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