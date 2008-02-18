زمین ورزشگاه آزادی برای دیدار پرسپولیس - راه آهن آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه با هشدار ضیا آذری در تخریب چمن ورزشگاه آزادی، پیرامون چگونگی برگزاری برخی از دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر در این ورزشگاه ابهاماتی به وجود آمده بود، با تلاش گسترده پرسنل ورزشگاه آزادی این محل مهیای میزبانی از دو تیم استقلال و پرسپولیس در رقابتهای هفته جاری خواهد شد.

ضیا آذری مدیر مجموعه ورزشی آزادی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت : پس از برگزاری دیدار استقلال - شیرین فراز از امروز ترمیم زمین چمن ورزشگاه آزادی آغاز شده و با تلاش گسترده ای که در این زمینه صورت پذیرفته است تا عصر امروز پیرامون میزبانی از بازی پرسپولیس - راه آهن تصمیم گیری خواهیم کرد.

مدیریت ورزشگاه آزادی در حالی از آماده سازی زمین چمن این ورزشگاه یاد می کند که مسئولان سازمان لیگ برتر امیدوارند بازیهای هفته جاری طبق برنامه برگزار شود. عزیز محمدی در این رابطه گفت: طی مذاکراتی که با مدیریت ورزشگاه آزادی داشتیم به نتایج خوبی رسیدیم و با این شرایط فکر می کنم تا روز چهارشنبه زمین مهیای برگزاری بازی پرسپولیس - راه آهن باشد.

با این شرایط زمین چمن ورزشگاه ملی ایران تا روز چهارشنبه و در فاصله دیدارهای هفته بیست و یکم تا بیست و دوم کمتر از 72 ساعت استراحت خواهد داشت تا مهیای میزبانی از دو بازی سنگین شود که روزهای چهارشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد.

آذری در این باره افزود: شرایط طوری است که اگر بین دیدارهایی که در ورزشگاه آزادی برگزار می شود 3 روز فاصله بیافتد باید خوشحال باشیم!

آذری البته مدعی است که نباید با دیدن شرایط ایده ال چمن ورزشگاه گمان کرد که وضعیت کلی آن مطلوب است، وی با تاکید بر این نکته افزود: زمین چمن ظاهری دارد که دیده می شود و نباید با مشاهده آن در خصوص شرایط زمین اظهار نظر کرد.

وی ادامه داد: اگر به زمین رسیدگی نشود پس از مدتی تخریب می شود. ما طی پنج سال گذشته با تقویت و ترمیم به موقع، زمین را در شرایط ایده ال نگاه داشته ایم. تاکید ما به کاهش تراکم بازیها در این ورزشگاه نیز تنها از این بابت است که چمن را حفظ کنیم و از تخریب آن جلوگیری کنیم.