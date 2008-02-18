راهبردهای توسعه صنعتی استان مرکزی بررسی می شود

عبدالله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این همایش صنعتی باعنوان "صنعت ۵۰۰‬" پنجم اسفندماه جاری با حضور وزرای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، اقتصاد و دارایی و بازرگانی، مسئولان، مدیران صنایع استان، پژوهشگران، کارشناسان و مسئولان و خبرنگاران حوزه اقتصاد استان، طی یک روز برپا می شود.

وی هدف این همایش را معرفی جایگاه صنعت در چشم انداز 20 ساله کشور اعلام کرد و گفت: در این همایش مسائل و چالشهای استان نیز بررسی می شود.

استاندار تصریح کرد: این همایش با هدف همفکری صنعتگران و مدیران دستگاههای ذیربط برای شناسایی فرصتها و چالشهای توسعه صنعتی استان منطبق با سند چشم انداز و برنامه‌های راهبری کلان منطقه برگزار می‌شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی استاندار استان مرکزی و دبیر این همایش نیز گفت: شناسایی عوامل موثر در اثربخشی برنامه‌های‌صنعتی و راهکارهای تقویت آن، استفاده از نقطه نظر صنعتگران و تجار در افزایش کارایی بخش صنعت، تقویت آشتی بخش صنعت با سایر بخشهای جامعه و آسیب شناسی و موقعیت سنجی کارشناسانه صنعت با اهداف کلان کشوری از محورهای این همایش است.

محمدرضا امامی افزود: صنعت در استان مرکزی سابقه دیرینه ای دارد و این استان به عنوان قطبهای مهم صنعتی کشور حرفهای زیادی برای طرح دارد که این همایش می تواند در تقویت جایگاه صنعتی استان بوده و آن را ارتقاء دهد.

وی عنوان کرد: صنعتگران استان دارای تجربه های فراوان و با ارزشی هستند چنانکه در شرایط و زمانهای مختلف جنگ و سازندگی فعال بوده اند.

امامی خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود دو هزار واحد صنعتی در استان در قالب بخش خصوصی و دولتی فعال است و پیاده کردن اصل 44 قانون اساسی تحول چشمگیری را در استان رقم خواهد زد.