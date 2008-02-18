داور ملی بسکتبال کشورمان بین المللی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دوست که هفته گذشته برای شرکت در کلاس بین المللی داوری عازم کشور کویت شده بود، دوره های این کلاس را با موفقیت پشت سر گذاشت و موفق به کسب مدرک بین المللی خود برای قضاوت در سطح آسیا شد.

کلاس بین المللی داوری بسکتبال که از سوی فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) و ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس با حضور نمایندگان ایران، اردن، عربستان (2 داور)، قطر (2 داور) و به همراه 27 مستمع ازجمعه گذشته در کشور کویت آغاز شده بود تا روز گذشته ادامه داشت.

در پایان این کلاس علاوه بر محمد دوست، داور اردنی و یکی از نمایندگان کشور عربستان موفق نیز به کسب مدرک بین المللی خود شدند.

نصرت الله جعفریان دبیر فدراسیون بسکتبال کشورمان و تنها مدرس فیبا آسیا در زمینه داوری تدریس این کلاس 3 روزه را بر عهده داشت.