به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری، کاندیداهای ردصلاحیت شده یا عدم احراز صلاحیت شده این انتخابات نسبت به ردصلاحیت خود اعتراض کردند که با دریافت این شکایت ها، شورای نگهبان کار رسیدگی به این اعتراضات را از روز یکشنبه آغاز و طبق قانون فقهای این شورا به مدت 10 روز فرصت دارند تا به این شکایت ها رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام کنند.

مهلت قانونی شورای نگهبان در بررسی شکایت های داوطبان ردصلاحیت یا عدم احراز صلاحیت شده انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری روز هشتم اسفند به پایان می رسد و پس از آن مهلت تبلیغات انتخاباتی از نهم تا 22 اسفند به مدت 14 روز ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان در مرحله اول بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری (دوره چهارم) صلاحیت 13 کاندیدا از 44 کاندیدای ثبت نام کرده در این انتخابات را مورد تأیید قرار داده اند که از این تعداد 20 نفر در تهران، 11 نفر در ایلام، چهار نفر در قزوین و 9 نفر در آذربایجان شرقی ثبت نام کرده اند.

انتخابات میاندوره ‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز ‪24 ‬ اسفندماه همزمان با انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار استان تهران، آذربایجان شرقی، ایلام و قزوین برگزار می شود.