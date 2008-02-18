"نقد سینما" به جشنواره نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "نقد سینما" با یادداشت سردبیر آغاز می‌شود و در ادامه می‌پردازد به مطلبی به قلم رئیس حوزه هنری، مقاله‌ای درباره جشنواره ها، آسیب شناسی سینمای انیمیشن ایران، آشنایی با عناصر شخصیت‌پردازی در سینمای انیمیشن و گزارشی از جشنواره فرهنگی هنری "ستایش" در خوزستان.

بخش سینمای ایران شامل مطالبی است چون رویدادهای سینمای ایران، گام به گام با بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر، گفتگو با محمد حقیقت فیلمساز، مروری بر کارنامه فیلمسازی مرحوم رسول ملاقلی پور به نقل از مهر، تولد دوباره سینما آزادی، گزارش پشت صحنه فیلم سینمایی "یک وجب از آسمان، مطلبی درباره مرحوم علی حاتمی و پرونده موضوعی "بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر".

این پرونده شامل مطالبی است چون سینمای ایران در آینه جشنواره فجر، چند مطلب درباره جشنواره، نگاهی به محاسن و معایب جشنواره، بررسی فیلم های اقتباسی در بیست و پنج دوره گذشته جشنواره، نگاهی به آنونس های دوره های مختلف جشنواره، مطلبی درباره بازار فیلم و حضور کمرنگ جشنواره در تلویزیون.

بخش سینمای جهان هم می پردازد به گفتگو با برایان دی پالما، مطلبی درباره نیکیتا میخالکوف، تحلیلی بر فیلم "کایانیسکاتسی"، خطاها و حقه های سینمایی، نگاهی به زندگی و آثار مصطفی عقاد، گفتگو با دنی پنگ کارگردان "بازیابی" و سلسله میزگردهای تخصصی سینمای ایران. کارگاه فیلمنامه به کار این شماره پایان می دهد با مطالبی چون از ایده تا فیلمنامه، عناصر فیلمنامه نویسی روایی، نگارش فیلمنامه مستند، ... و اخبار دوبله و حوزه هنری.

نوزدهمین شماره ماهنامه سینمایی "نقد سینما" ویژه بهمن ماه 86 به صاحب امتیازی حوزه، مدیر مسئولی دکتر حسن بنیانیان و سردبیری عزیزالله حاجی‌مشهدی در 88 صفحه با قیمت 900 تومان منتشر شد.