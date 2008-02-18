موضوع بهره وری در دستور کار سال 87 وزارت کار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهرمی امروز در جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران با اشاره به جدید بودن موضوع کارآفرینی در جهان پیشرفته امروز، گفت: در ایران کمتر از دو دهه است که به مقوله کارآفرینی پرداخته شده و به عنوان یک رشته دانشگاهی و تخصصی مطرح است.

وزیر کار و امور اجتماعی، کارآفرینان را افرادی که توانایی شناسایی فرصتها و بهره برداری از آنها را دارند، ذکر کرد و افزود: کارآفرینی موتور محرکه توسعه کشور است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به موضوع بهره وری در کشور که در برنامه چهارم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار داشت: با این وجود فقط بهره وری از پیامدهای کارآفرینی محسوب نمی شود و البته به دلیل عدم بهره‌وری، پایداری برخی از بنگاه‌ها پایین است.

جهرمی با بیان اینکه مقوله کارآفرینی رشد سرمایه‌گذاری و شکوفایی بنگاه‌های اقتصادی را به همراه دارد، گفت: مقوله کارآفرینی در برخی از موارد به عنوان اشتغال معرفی می شود، در حالیکه مفهوم کارآفرینی فراگیرتر و وسیع تر از اشتغال است.

وی ادامه داد: در سال آتی به جای اینکه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی را در جشنواره کارآفرینی مدنظر قرار دهیم، به بخشهای زیر مجموعه آن همچون دامپروری، زراعت و صنایع غذایی توجه خواهد شد.

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه در بخش آموزشهای مهارتی باید به مدیران و سرپرستهای واحدهای تولیدی توجه کرد، افزود: همچنین در بخش‌ مهارت و ارتقای سطح مهارت کارگران باید آموزشهای لازم را ببینند.

وی از راه اندازی دفاتری در وزارتخانه ها با عنوان کارآفرینی خبرداد و افزود: برای راه‌اندازی کارآفرینی قبل از گسترش آن در جامعه باید در سازمانهای اداری، بخش اداره کننده جامعه این موضوع در نظر گرفته شود و به همین منظور نیز این دفاتر راه اندازی شده اند.