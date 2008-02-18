میزان نیترات آب شرب تهران تهدید کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مقدوری صبح امروز در یک نشست خبری در خصوص نیترات در آب شرب شهر تهران گفت: به هیچ وجه آب زیرزمینی استان تهران که مورد شرب مردم این شهر است به جهت نیترات تهدید کننده نیست و این موضوع مستمرا کنترل می شود.

وی افزود: بخشی که در حدود 26 تا 27 درصد آب زیرزمینی برای شرب تهران صورت می گیرد میزان نیترات آن به حد مجاز است چراکه اگر بیش از این مقدار باشد چاه از مدار خارج می شود لذا اصلا جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.



وی در خصوص تونل انحراف آب سد نمرود گفت: با به بهره برداری رسیدن تونل انحراف آب سد نمرود می توان انحراف آب از این سد را برای مصارف شرب و صنعتی داشت؛ ضمن اینکه مرحله اول آبگیری سد ماملو نیز در اسفندماه جاری صورت خواهد پذیرفت.

مقدوری ظرفیت این سد را 240 میلیون مترمکعب ذکر و تصریح کرد: خط انتقال آب ماملو به شهر تهران هنوز آماده نیست اما در مرحله اول این طرح می توان 15 میلیون مترمکعب آب را دریافت کرد؛ این در حالی است که 150 میلیون مترمکعب از آب این سد مختص بخش کشاورزی دشت ورامین و بخشی از آب آن برای مصارف شرب شهرهای جنوبشرقی تهران است.

وی سهم شهر تهران از آب این سد را 90 میلیون مترمکعب ذکر و خاطرنشان کرد: امید می رود که سال آتی بتوان کل طرح را به مرحله بهره برداری رساند. این درحالی استکه عمده تاخیر مربوط به عدم تامین اعتبار این سد بوده که البته هم اکنون کمبود اعتبار 20 میلیارد تومانی این سد جبران شده است اما کل هزینه انجام شده سد تا پایان کار بیش از 60 میلیارد تومان خواهد بود.

مقدوری گفت: در این بخش دو مشکل وجود دارد. به این معنا که در بخش اجرایی در 2 طرح نگرانی وجود دارد که البته مربوط به تامین اعتبار است. یکی از این طرحها قطعه دوم تونل انتقال آب کرج به تهران است که اعتبارات آن در قالب فاینانس دیده شده بود و علیرغم حمایتهای شورای اقتصاد و دولت متاسفانه طی چند ماه اخیر با مشکل مواجه شده؛ لذا عملیات اجرایی قطعه 2 نیز دچار رکود شده است.

وی اظهار داشت: مشابه این مشکل برای سد کوچری در منطقه گلپایگان با ظرفیت 200 میلیون مترمکعب که اعتبارات از فاینانس به اعتبارات صندوق ذخیره ارزی تبدیل شده و به دلیل تاخیر بانک مرکزی، تورم و رشد نقدینگی متاسفانه دو طرح مذکور با مشکل مواجه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: نگرانی ما مربوط به آب شرب پایتخت است که در واقع نیاز است در این زمینه تجدید نظر جدی صورت گیرد. هرچه زودتر این اعتبار گشایش شود و بانک مرکزی همکاری لازم را بنماید، قطعا شروع کار سریعتر خواهد بود. این درحالی است که اهمیت آب شرب پایتخت برای همه ارکان نظام همواره مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی، قبلا شورای اقتصاد 98 میلیون یورو برای این کار تصویب کرده بود که هم اکنون از طریق صندوق ذخیره ارزی باید اختصاص یابد.

مقدوری در خصوص اعتبارات سال آتی آب منطقه ای تهران گفت: اعتبارات سال جاری از محل اعتبارات ملی و ملی استانی شده هزار و 159 میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات استانی نیز 30 میلیارد ریال به آن اضافه می شود. آنچه در لایحه بودجه سال آتی از محل اعتبارات ملی و ملی استانی شده پیش بینی شده هزار و 680 میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته 45 درصد رشد داشته است.

وی افزود: مطالعاتی نیز از سوی آب منطقه ای در دست انجام است که بر این اساس 11 طرح مطالعاتی طراحی شده به نحوی که مطالعات به هنگام سازی طرح جامع آب شرب شهر تهران نیز جزو این طرحها است که تاکنون 95 درصد پیشرفت داشته و امید می رود تا پایان سال آماده شود.

به گفته مقدوری، تامین آب درازمدت غرب استان تهران با 90 درصد پیشرفت طراحی شده که امید می رود در سه ماهه اول سال 87 به اتمام رسد ضمن اینکه مطالعات اطلس منابع آب استان تهران نیز 99 درصد پیشرفت داشته که در مراحل نهایی بررسی و تصویب قرار دارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو یکی دیگر از طرحها را مطالعات ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران دانست و گفت: این طرح تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گفته وی، متاسفانه منابع آب زیرزمینی در استان تهران در همه دشتها مواجه با چالشهای بد و بحران کمی است. هم اکنون با بحران کمی آب در مخازن زیرزمینی استان تهران مواجه هستیم و علت عمده آن نیز این است که طی سالهای اخیر شاهد برداشت 300 میلیون مترمکعب تخلیه بیش از تغذیه دشتهای آب استان تهران بوده ایم.

مقدوری اظهار داشت: به عبارت دیگر تغذیه آب زیرزمینی در تهران سالانه 3 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب است در شرایطی که حدود 3 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب تخلیه صورت می گیرد. این امر باعث شده که دشتهای آب تهران به شدت تهدید شود و بر این اساس تمامی دشتهای آب استان تهران را ممنوعه اعلام کرده ایم.

وی تصریح کرد: سالانه تخصیص کمی آب به سایر کاربردها از جمله صنعت و خدمات صورت می گیرد که البته ارقام آن ناچیز است و ما متاسفانه به دلیل مواجه بودن با چنین بحرانهایی قطعا در سالهای آتی با کاهش آبدهی چاههای موجود مواجه خواهیم بود.

مقدوری گفت: فرونشست زمین در سطح استان تهران و برخی دشتها بسیار جدی است که از جمله آن می توان به دشتهای شهریار، ورامین و ساوجبلاغ اشاره کرد. متاسفانه علیرغم این شرایط مواجه با تخلفاتی در ارتباط با چاهها، برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی هستیم که علیرغم تلاشهای جدی هنوز بسیاری از این موارد مهار نشده و ادامه دارد.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران گفت: در مورد 23 حلقه چاه جلوگیری از اضافه برداشت داشته ایم. 699 مورد اظهار در ارتباط با تجاوز برداشت داشته ایم. در ارتباط با تجاوز به حریم رودخانه ها و آبهای سطحی 354 مورد توقف عملیات در حریم رودخانه صورت گرفته و 103 مورد نیز قلح و قمح در حریم بستر رودخانه صورت گرفته است.

مقدوری در خصوص میزان هدر روی آب نیز گفت: هم اکنون شبکه توزیع آب 30 تا 33 درصد پرت دارد که این به دلیل فرسوده بودن شبکه است که البته با کار فراوانی که آب و فاضلاب انجام داده این درصد در حال کاهش است و امید می رود تا سال 1400 این درصد به 18 برسد.

وی افزود: این رقم در کشورهای پیشرفته 15 درصد است که اگر بتوانیم به این حد برسیم بسیار مناسب است.