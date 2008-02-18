سفرهای متقابل گردشگران ایرانی و اندونزیایی باید تسهیل و افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بامبانگ مولیانتو، ظهر امروز در حاشیه تشرف نمایندگان 12 کشور خارجی ایران به حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران افزود: دو کشور ایران و اندونزی درصدد هستند که امکان پروازهای مستقیم از تهران به جاکارتا و بالعکس را فراهم آورند و ما به صورت مشخص، آخرین مراحل مذاکرات خود با یکی از خطوط هوایی ایران را طی می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دو کشور در نظر دارند برای تسهیل در سفرهای متقابل، ویزای سه روزه گردشگری صادر کنند.

مولیانتو از مشهد، شیراز و اصفهان به عنوان سه شهری نام برد که سفارت اندونزی، بازدید از آنها را به گردشگران هموطن خود توصیه می کند.

سفیر بنگلادش نیز با اشاره به استقبال هموطنانش از سفر به مشهد گفت: ما مشهد را ابتدا با حرم امام رضا (ع) و سپس با آرامگاه فردوسی به گردشگران بنگلادش معرفی می کنیم.

سفرا و نمایندگان کشورهای آلمان، ژاپن، اسلوواکی، مجارستان، مصر، سودان، اندونزی، بنگلادش، کنیا، عمان، برونئی و مالزی با همکاری میان سفارت مالزی و اداره کل روابط عمومی آستان قدس رضوی به حرم مطهر رضوی تشرف یافتند و از رواقهای در حال احداث، کتابخانه و موزه های آستان قدس رضوی بازدید کردند.