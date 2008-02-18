کارگاه روش تشخیص زودرس سرطان ریه به کمک اندوبرونکیال سونوگرافی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی در روزهای 28 و 29 بهمن ماه جاری در واحد برونکوسکوپی مرکز مسیح دانشوری برگزار شده است.

در این کارگاه آموزشی روش تشخیص زودرس سرطان ریه با استفاده از اندوبرونکیال سونوگرافی توسط دکتر "فیلیکس هرتز" دانشگاه هایدلبرگ آموزش داده شد.

آموزش عملی اندوبرونکیال اولترا سونوگرافی به تمامی شرکت کنندگانی که از دانشگاههای مختلف کشور در این کارگاه شرکت کرده بودند ارائه شد. همچنین آموزش رژید برونکوسکوپی و اتوفلئورسانس برونکوسکوپی از دیگر فعالیتهای دکتر هرتز طی روزهای برگزاری کارگاه به شمار می رود.