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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

کارگاه روش تشخیص زودرس سرطان ریه به کمک اندوبرونکیال سونوگرافی برگزار شد

کارگاه روش تشخیص زودرس سرطان ریه به کمک اندوبرونکیال سونوگرافی برگزار شد

نخستبن کارگاه آموزشی اندوبرونکیال سونوگرافی توسط مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی مسیج دانشوری سل و بیماری های ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری دانشگاه هایدلبرگ آلمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی در روزهای 28 و 29 بهمن ماه جاری در واحد برونکوسکوپی مرکز مسیح دانشوری برگزار شده است.

در این کارگاه آموزشی روش تشخیص زودرس سرطان ریه با استفاده از اندوبرونکیال سونوگرافی توسط دکتر "فیلیکس هرتز" دانشگاه هایدلبرگ آموزش داده شد.

آموزش عملی اندوبرونکیال اولترا سونوگرافی به تمامی شرکت کنندگانی که از دانشگاههای مختلف کشور در این کارگاه شرکت کرده بودند ارائه شد. همچنین آموزش رژید برونکوسکوپی و اتوفلئورسانس برونکوسکوپی از دیگر فعالیتهای دکتر هرتز طی روزهای برگزاری کارگاه به شمار می رود.

کد مطلب 641029

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