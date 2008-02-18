دولت و مجلس مهار تورم را هدف قرار دهند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی نماینده مردم تهران در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران، قانون بودجه سال 87 کشور را از حیث تغییر روش بودجه دارای ابعاد مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: یکی از مسائلی که مد نظر ما بود این مسئله بود که سعی شد تا قانون گذاری در بودجه کم باشد. ضمنا ردیفهای بودجه ای دستگاه های اجرایی کاهش یابد.

وی افزود: این رویکرد باعث می شود که نرخ رشد بودجه جاری درمیان مدت کم شود. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به نظر می رسد که بودجه انبساطی تورم زایی را تصویب کرده ایم.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق قوانین موضوعه و اصول مالی قانون اساسی را مبنا قرار داد و دستگاه های اجرایی از 39 دستگاهی که دولت پیشنهاد کرده بود به 247 دستگاه افزایش یافت.

توکلی افزود: در سال 1386 ردیفهای بودجه 709 ردیف بود که در بودجه امسال این ردیفها 40 درصد کاهش یافته است.

وی بودجه از لحاظ محتوایی انبساطی ارزیابی کرد و اظهار داشت: رشد بودجه کل کشور برای سال 87 بیش از 20 درصد بیشتر از نرخ تورم است و این به معنای افزایش بودجه کل کشور است و اثری انبساطی دارد.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: بودجه عمرانی به طرز چشم گیری در بودجه 87 افزایش یافته است و عملکرد بودجه عمرانی در سال 1385، 13 هزار میلیارد تومان و در سال 1386، 14 هزار میلیارد تومان بود اما این بودجه در سال 87 به پیشنهاد دولت به 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی گفت: از این 24 هزار میلیارد تومان، 13 هزار میلیارد تومان آن باید از حساب ذخیره ارزی برداشت شود که اگر نسبت به عملکرد بسنجیم نسبت به بودجه عمرانی سال 86، 80 درصد افزایش نشان می دهد.

توکلی افزود: این مقدار اعتبارات قابل جذب نیست و دو اثر منفی در پی دارد . اولا منابع حاصل از ذخایر ارزی را در کشور زیاد می کند و طرف تقاضا را تخریب می کند و ثانیا به دلیل اینکه در عمل اعتبارات بین پروژه ها تقسیم می شود و اولویت بندی خوبی صورت نمی گیرد در پایان سال بخشی از اعتبارات صرف جبران کسری های جاری خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: تزریق این سطح از دلار حساب ذخیره ارزی به اقتصاد ملی آثار تورمی دارد مثل اینکه واردات را زیاد کنیم تا هم نقدینگی از جامعه جمع شود و هم عرضه تقویت شود که اگر واردات زیاد نشود عرضه ضعیف است و تقاضا تحریک شده است؛ لذا تورم زا است اما اگر واردات برای خنثی سازی پولی و تقویت عرضه افزایش یابد در تولید دچار مشکل می شویم.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 87 ادامه داد: اصلی ترین سیاستی که دولت و مجلس باید بر آن پافشاری کنند مهار تورم است، زیرا در شرایطی که تورم جهانی هر روز کاهش می یابد وجود نرخ های تورمی بالا در کشور ما قدرت رقابت خارجی کشور را کاهش می دهد و به صادرات لطمه زده و سرمایه گذاری را ناامن می کند.

وی افزود: متاسفانه در آمدهای هنگفت نفتی باعث می شود میل به خرج کردن سریع آن در کشور تقویت شده و از سال 1380 به بعد این میل در کشور تشدید شده و آثار بیماری هلندی ظاهر شود.

وی بیان کرد: مردم اجرای طرحهای عمرانی را از نمایندگان مجلس و دولت درخواست می کنند و دولت نیز مصمم بر اجرای طرحهای پر تحرک و پرنشاط است و قدرت انجام این کارها را در خود می بیند ولی انجام این کارها با پول نفت خطرزا است که نسبت به این امر در سال 84 نیز هشدار دادیم و مجلس توجه اندکی به آن نشان داد.

توکلی گفت: ولی چون همراهی کاملی به این هشدار نشد آثار تورمی از بخش مسکن شروع و به حمل و نقل و سایر بخشها سرایت کرد و شاهد بودیم که نرخ تورم تا مرداد سال 85 در کاهش بود از مرداد ماه 85 به بعد مجددا رو به افزایش نهاد.

وی تاکید کرد: من کمیسیون تلفیق را نسبت به افزایش نرخ تورم اعلام خطر کردم و پیشنهاد کاهش پنج هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را مطرح کردم اما به دلیل فشاری که در جامعه وجود دارد و عدم مقاومت نمایندگان در برابر این تورم، بودجه عمرانی فراتر از ظرفیت جذب اقتصادی ملی تنظیم شد.

توکلی در پاسخ به این سئوال آیا انتخابات در تغییر بودجه اثری دارد یا خیر، اظهار داشت: ممکن است انتخابات در افزایش بودجه عمرانی و عدم کاهش آن در مجلس اثر داشته باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا مجلس در مورد بنزین تصمیم خاصی نگرفت، گفت: علت این بود که در آذر ماه مجلس قانون جامع حمل و نقل برون شهری و درون شهری که سیاستهای دولت باید در طول چهار سال تضمین کند را تصویب کرد و به دولت تکلیف کرد که شما سیاستها را طوری اعمال کنید که مصرف بنزین مهار شده و بازار انرژی تنظیم شود به گونه ای که در سال 91 بتوان قیمت بنزین آزاد شود.